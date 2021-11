Lando Buzzanca, Olga Bisera/ “La storia con l’ex è finita per Francesca Della Valle”

Si torna a parlare del caso di Lando Buzzanca, e del matrimonio con la giornalista Francesca Della Valle, negli studi di Pomeriggio 5. A riguardo, nella giornata di ieri, Barbara D’Urso ha invitato nuovamente l’ultima ex del noto attore, la giornalista Monica Macchioni, colei che sarebbe stata nel cuore di Lando Buzzanca prima dell’arrivo di Francesca. Sulla storia d’amore fra i due si è espressa Olga Bisera, nota attrice e amica proprio di Lando, una delle prime Bond Girl della storia di 007.

Lando Buzzanca, Terry Flower/ “Doveva venire gratis ad un evento, ma Francesca...”

La Bisera ha inviato una lettera a Pomeriggio 5, in cui sostiene che di fatto la fine della storia fra Monica e l’artista sia giunta ‘a causa’ di Francesca: “Per lei Lando era un principe – scrive la Bisera riferendosi a Monica Macchioni – lo trattava come tale, era sempre un passo indietro. Tempo dopo i due litigarono per un fatto banale, cercai di farli ragionare, ma si insinuò Francesca Lavacca Della Valle che gli telefonava e lo corteggiava continuamente, e così riuscì a conquistarlo, allontanandolo definitivamente da Monica”.

Mara Venier: “Caduta? Ero in stato confusionale”/ “Sono dolorante, ho botte ovunque”

LANDO BUZZANCA, LE RIVELAZIONI DI OLGA BISERA E LA STORIA D’AMORE CON MONICA MACCHIONI

L’attrice ha proseguito: “Tentai di avvicinarli ma Lando era plagiato da Francesca, che ai nostri occhi, vista da fuori, appariva come un’attrice. Ci escludeva dove poteva e consigliava a Lando di non venire ai nostri eventi. Mi ero fatta un’idea di questa donna soprattutto dopo aver letto l’articolo circa le accuse di aver falsificato la firma di un nobile anziano poi morto misteriosamente, a cui lei sembrava essere legata. Tutti noi amici gli consigliammo di guardarsi da lei, ma lui diceva che non era vero. Sul matrimonio – ha concluso – mi ha confessato che era tutto falso, era un gioco per fare pubblicità a lei, e che lui non si sarebbe più risposato per non fare un torto alla sua Lucia”.

Andreoni: "Lockdown per no vax"/ Abrignani: "Test antigenici attendibili solo al 60%"

Monica, durante la diretta di ieri, ha spiegato di non aver mai dormito a casa di Lando Buzzanca: “No, assolutamente no, mai”, ribadendo la propria stima nei confronti di Massimiliano, il figlio di Buzzanca: “Ho grandissima stima di Massimiliano, ha sempre avuto a cuore la felicità di Lando, sempre un figlio devoto, quasi un fan da padre, lo vedeva come un grandissimo attore, un esempio da cui trarre spunto e provare a ricalcare le orme, una devozione senza se e senza ma”. Quindi Barbara D’Urso l’ha incalzata su Francesca Della Valle: “Dire qualcosa a Francesca? Assolutamente no – risponde Monica – non ho proprio nulla da dire. darle un consiglio? Assolutamente no”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA