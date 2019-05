L’Aquila Grandi speranze 2, ci sarà?/ Anticipazioni seconda stagione: niente seguito

Oggi, venerdì 24 maggio, in prima serata su Raitre, va in onda l’ultima puntata della fiction L’Aquila Grandi speranze dedicata al capoluogo abruzzese, colpito da un terribile terremoto nel 2009, ma i fans si chiedono se la seconda stagione ci sarà. La serie, ambientata un anno e mezzo dopo il sisma, ha messo in risalto le difficoltà di chi, dopo aver vissuto una tragedia simile in cui ha perso tutto, cerca di ricostruire la propria vita tra mille difficotà. L’Aquila Grandi speranze era stata presentata come una grande fiction, con attori del calibro di Giorgio Marchesi, Luca Barbareschi e Giorgio Tirabassi che, però, non è riuscita a conquistare il pubblico al punto che la Rai, di fronte agli ascolti troppo bassi, ha deciso di trasmettere le ultime puntate su Raitre invece che su Raiuno. Quella di questa sera, dunque, potrebbe essere la puntata di addio alla fiction.

L’Aquila Grandi speranze 2: nessun seguito per la fiction

E’ davvero improbabile che ci sia un seguito della fiction L’Aquila Grandi speranze. Gli argomenti da affrontare sarebbero davvero tanti, ma il flop degli ascolti taglia le gambe alla Rai e ai produttori della serie che è stata girata nei luoghi che, ancora oggi, stanno facendo i conti con i danni del terremoto. Con la puntata in onda questa sera, dunque, cala il sipario sulla fiction che rappresenta il primo fallimento stagione della Rai che, prima di questa fiction, aveva portato a casa solo successi. Chi ha seguito, dunque, la fiction dedicata al terremoto abruzzese, dovrà dire addio alla fiction questa sera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA