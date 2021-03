Larissa Iapichino/ Finale salto in lungo Europei indoor streaming video tv: vincerà?

LARISSA IAPICHINO: VINCITRICE DELLA FINALE SALTO IN LUNGO DEGLI EUROPEI INDOOR?

Larissa Iapichino sarà protagonista questa sera della finale del salto in lungo femminile agli Europei indoor di atletica, che sono in corso di svolgimento da giovedì e fino a domenica a Torun, in Polonia. Ci sono grandi speranze attorno alla giovanissima speranza azzurra: Larissa Iapichino è la figlia della grande Fiona May e ormai non ci sono dubbi che abbia ereditato dalla mamma un grande talento. A livello indoor, addirittura, Larissa Iapichino ha già eguagliato l’illustre madre, perché il fantastico salto di 6.91 metri ai Campionati Italiani di Ancona ha pareggiato al centimetro il record italiano assoluto indoor detenuto proprio da Fiona May, oltre che valere il record mondiale juniores del salto in lungo femminile indoor, che Larissa Iapichino ha tolto ad un’altra leggenda della specialità, la tedesca Heike Drechsler, che fu a lungo avversaria da mamma. Ora, dopo avere fatto misure sempre più straordinarie a livello giovanile, è giunto il momento del primo vero confronto internazionale nell’atletica “dei grandi”: cosa saprà fare oggi Larissa Iapichino?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LARISSA IAPICHINO NEL SALTO IN LUNGO

La diretta tv della finale di salto in lungo con Larissa Iapichino sarà trasmessa a partire dalle ore 19.40 di stasera su Rai Sport + HD nel corso della finestra che sarà dedicata alla sessione serale di oggi agli Europei indoor di atletica a Torun, di conseguenza tifosi ed appassionati avranno a disposizione pure la diretta streaming video che sarà fornita tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI PLAY

LA PROTAGONISTA LARISSA IAPICHINO

La crescita di Larissa Iapichino negli ultimi mesi è stata impetuosa. Nata a Borgo San Lorenzo il 18 luglio 2002 da mamma Fiona May e papà Gianni Iapichino, a sua volta buon atleta nella sua carriera agonistica e ora figura chiave per Larissa. In molti la ricorderanno bambina in una nota pubblicità televisiva insieme alla mamma, ma ormai Larissa Iapichino vive di luce propria grazie a risultati davvero notevoli. Nel 2019 possiamo ricordare l’oro europeo Under 20 nel salto in lungo, vinto sotto età di ben tre anni; nel 2020 non vi sono stati grandi eventi a causa della pandemia di Coronavirus, ma la crescita è continuata impetuosa, con la perla dei 6.80 metri ottenuti a Savona il 16 luglio. Infine siamo ormai alla cronaca: sabato 20 febbraio ecco il balzo a 6.91 metri, per vincere il titolo italiano indoor, eguagliare già mamma (almeno al coperto) e battere Heike Drechsler (almeno a livello giovanile indoor). Adesso è giunto il momento di confrontarsi con un grande evento: ieri è arrivata la qualificazione alla finale, oggi cosa succederà? Sullo sfondo le Olimpiadi di Tokyo, che nel 2020 sarebbero forse rimaste solo un sogno e quest’anno saranno invece splendida realtà…



© RIPRODUZIONE RISERVATA