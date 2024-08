LARISSA IAPICHINO: NESSUNA PAUSA DALL’ATLETICA

Larissa Iapichino non si ferma: uno dei temi caldi del periodo riguarda un’intervista che l’azzurra del salto in lungo ha rilasciato a Repubblica dopo le Olimpiadi Parigi 2024, in cui suo malgrado è stata protagonista. Larissa Iapichino ha sfiorato la medaglia: la sua finale si è conclusa con un quarto posto e tanto rammarico, lei stessa nelle dichiarazioni a caldo ha ammesso fortemente di non essere pienamente soddisfatta, sapendo di poter saltare anche di più e che dunque il podio olimpico fosse assolutamente alla portata. Quel “devo prendermi una pausa” è figlio anche di questo: possiamo chiamarla frustrazione per un risultato sperato, possibile ma non arrivato.

Il punto è che in molti hanno letto in queste parole un clamoroso abbandono delle scene da parte di Larissa Iapichino: un’atleta ancora molto giovane e già sulla breccia che medita il ritiro o comunque un periodo di pausa per rinfrescarsi le idee, certamente una notizia incredibile e, naturalmente, un grande peccato per l’Italia dell’atletica – e non solo – se la fiorentina avesse realmente deciso di fermarsi. Invece, la stessa Larissa Iapichino ha tenuto a precisare, tramite un post su Instagram, come le sue dichiarazioni siano state travisate: in realtà la saltatrice in lungo non ha alcuna intenzione di smettere o prendersi un lungo riposo.

LA PUNTUALIZZAZIONE DI LARISSA IAPICHINO

Infatti Larissa Iapichino ha specificato: “Ho ritenuto di dovermi fermare un attimo per ricaricare le batterie”, ma a dire il vero questo non significa che sia in arrivo un momento di pausa dall’atletica. Sempre Larissa Iapichino lo ha voluto dire, affermando che le sue parole a Repubblica siano state una libera interpretazione di molti: “Sarò presente alla Diamond League di Bruxelles” ha aggiunto la saltatrice italiana, non mancando di ringraziare tutti i tifosi che l’hanno supportata anche alle Olimpiadi Parigi 2024, dove purtroppo non è arrivato il risultato sperato.

Se c’è una tappa che Larissa Iapichino salterà, sarà sicuramente quella del Golden Gala: un peccato che la fiorentina non possa gareggiare nel grande evento di casa (sarà il 30 agosto) ma ha bisogno di recuperare le energie dopo la finale olimpica e ci sta che questo Golden Gala non la veda tra le grande protagoniste. Quel che è importante dire, per l’appunto, è che Larissa Iapichino non smetterà di fare atletica e gareggiare: la rivedremo a settembre a Bruxelles, e in questa gara della Diamond League la nostra saltatrice potrà anche ambire alla vittoria. Per le Olimpiadi purtroppo se ne dovrà riparlare tra quattro anni a Los Angeles, e per allora siamo certi che Larissa Iapichino sarà ancora in grado di puntare alla medaglia e magari di riuscire a salire realmente sul podio olimpico.