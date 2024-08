DIRETTA LARISSA IAPICHINO FINALE SALTO IN LUNGO STREAMING: CI SARÀ GLORIA?

La diretta Larissa Iapichino finale salto in lungo porterà in dote una medaglia? Lo scopriremo alle Olimpiadi Parigi 2024, dalle ore 20:00 di giovedì 8 agosto: la figlia d’arte è una delle atlete che alla vigilia dei Giochi erano indicate come possibili medagliate, del resto Larissa Iapichino è arrivata qui forte dell’argento europeo conquistato due mesi fa a Roma e anche nelle qualificazioni dello scorso martedì ha fatto vedere di essere in palla, pur se naturalmente la finale salto in lungo di questa sera riparte da zero e quelle misure conteranno solo relativamente. Intanto però la diretta Larissa Iapichino è attesissima: concorrenza folta, ma la classe 2002 davvero può puntare alla medaglia.

La disciplina alle Olimpiadi Parigi 2024 ci ha già regalato lo splendido bronzo di Mattia Furlani; possiamo allora puntare al bis perché, ci ripetiamo, Larissa Iapichino è ancora giovane ma dà già la sensazione di poter competere con le migliori, anche perché quanto visto nelle qualificazioni ci dice che le misure saltate (fino a questo momento, almeno) sono basse e concedono possibilità. Scopriremo tra poco se nella diretta Larissa Iapichino finale salto in lungo avremo un’altra medaglia per l’Italia alle Olimpiadi Parigi 2024, per la fiorentina sarebbe un podio ai suoi primi Giochi.

LARISSA IAPICHINO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta Larissa Iapichino finale salto in lungo alle Olimpiadi Parigi 2024 sarà naturalmente mandata in onda dalla televisione di stato: per assistere alla gara vi dovrete rivolgere ai Rai Due o Rai Sport, con la possibilità che la diretta Larissa Iapichino sia anche in mobilità attraverso sito e applicazione di Rai Play. Gli abbonati alla televisione satellitare potranno invece selezionare Eurosport o Eurosport 2 per i programmi generali di atletica, mentre la finale salto in lungo dovrebbe essere integralmente trasmessa da uno dei canali che l’emittente ha aperto su Sky Sport.

Abbiamo naturalmente, per la diretta Larissa Iapichino finale salto in lungo, la possibilità di diretta streaming video sulle varie piattaforme che si occupano delle Olimpiadi Parigi 2024: quella che copre tutti gli eventi è Discovery Plus, ma sarà possibile abbonarsi anche a Tim Vision, Now Tv e DAZN che, sempre a pagamento, garantiranno le immagini della finale salto in lungo. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, LARISSA IAPICHINO

DIRETTA LARISSA IAPICHINO: UNA GRANDE OCCASIONE

Ci siamo quasi, la diretta Larissa Iapichino finale salto in lungo è dietro l’angolo: nelle qualificazioni l’azzurra ha saltato 6,87 ed è stata la seconda miglior misura di ingresso, alle spalle della sola Tara Davis-Woodhall che è argento mondiale in carica, ed è andata a un solo centimetro dal salto che le aveva consegnato la medaglia. Larissa Iapichino, per dire, ha fatto meglio anche della straordinaria Malaika Mihambo: la tedesca rimane l’avversaria da battere per tutte, ha vinto le Olimpiadi a Tokyo e poi a giugno si è presa l’oro europeo, a proposito di quella gara va ricordato che il bronzo era stato di Agate de Sousa, eliminata martedì e dunque fuori dai giochi per questa finale salto in lungo.

Ora, la diretta Larissa Iapichino sarà molto diversa questa sera: sappiamo che in sede di qualificazione la finale arriva nel momento in cui si superi la misura indicata, qui invece ci sono più possibilità per migliorarsi e dunque l’azzurra dovrà dare tutta se stessa per arrivare alla medaglia, tuttavia possiamo ricordare che a Tokyo l’oro di Mihambo era arrivato con appena 7,00 metri, nel salto in lungo certamente Larissa Iapichino ha questo risultato nelle corde ma, aggiungiamo anche questo, non è affatto detto che la corsa al podio sia su queste misure perché il par si potrebbe alzare. Dunque, staremo a vedere perché tra poco ci siamo davvero…