Larissa Iapichino, un talento innato sulle orme dei genitori: Fiona May e Gianni Iapichino

Tante sono le stelle azzurre che brillano alle Olimpiadi di Parigi 2024 e tra queste merita un’attenzione particolare Larissa Iapichino. Il talento del salto in lungo è riuscita a qualificarsi per la finale di salto in lungo con un tempo record, motivo in più di orgoglio e soddisfazione dato che per lei si tratta della prima Olimpiade. In attesa di fare il tifo per lei, scopriamo qualcosa in più sulla vita privata e carriera di Larissa Iapichino.

Lo sport scorre nelle vene di Larissa Iapichino fin dalla nascita; figlia di Fiona May, leggenda del salto in lungo riuscita a vincere ben 2 medaglie d’argento alle Olimpiadi. Importante anche la carriera del padre, Gianni Iapichino: ex primatista del salto con l’asta. Insomma, con due genitori così non poteva che nascere un talento luminoso e cristallino e gli ultimi successi lo confermano. Nel 2023 si è consacrata con la vittoria della medaglia d’argento agli Europei Indoor, confermandosi poi ai Campionati Europei Under 23 conquistando una tanto agognata medaglia d’ro. Più di recente, lo scorso giugno, ancora un argento agli Europei di Roma.

Larissa Iapichino e il fidanzato Vittorio Bartoli: un amore all’insegna dello sport

Ma cosa sappiamo della vita privata di Larissa Iapichino; anche in amore primeggia lo sport dato che il suo fidanzato, Vittorio Bartoli, è un talentuoso cestista. Due sport differenti, ma una passione in comune che sicuramente avrà favorito lo sbocciare dell’amore. Come riporta Today, la liaison è iniziata nel 2021: relazione successiva a quella con l’ex fidanzato Matteo Melluzzo, anche lui velocista.

L’amore tra Larisa Iapichino e il fidanzato Vittorio Bartoli è decisamente protetto; tra social e interviste entrambi evitando di entrare nel merito della reciproca quotidianità, scelta più che giusta e che in passato – come riporta Today – ha quasi fatto temere agli appassionati che qualcosa potesse essersi guastato. Timore presto sbiadito in occasione degli Europei 2024 dove Larissa Iapichino è riuscita a primeggiare con la medaglia d’argento. Nei ringraziamenti decise appunto di menzionare anche il fidanzato Vittorio Bartoli, confermando dunque il prosieguo della liaison.

