Larissa Iapichino/ Salto in lungo Campionati Assoluti indoor info streaming tv, orari

Larissa Iapichino sarà al centro dell’attenzione nel salto in lungo femminile ai Campionati Assoluti indoor di atletica che si stanno svolgendo ad Ancona a partire da oggi. Prima di tutto dunque ricordiamo quando sarà l’appuntamento con la gara della figlia di Fiona May: da calendario dovremo aspettare non molto, cioè fino alle ore 13.15 di oggi pomeriggio, sabato 22 febbraio, dal momento che questa finale sarà la seconda in programma nella manifestazione nazionale di cui Larissa Iapichino si candida ad essere una delle protagoniste emergenti. I risultati degli scorsi mesi ci dicono che Iapichino arriva ad Ancona da campionessa del salto in lungo agli Europei Under 20, a dimostrazione che la ragazza è avviata molto bene sulle orme di mamma Fiona May. Sulla carta, la lotta per il titolo italiano dovrebbe essere tra Larissa e la più navigata Laura Strati della Atletica Vicentina che vuole incrementare il 6,27 stagionale e forse dovrà farlo, dal momento che Iapichino si presenta con un biglietto da visita che dice 6,40 metri.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LARISSA IAPICHINO NEL SALTO IN LUNGO

Purtroppo va segnalato che la finale del salto in lungo con Larissa Iapichino ai Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica da Ancona non sarà visibile in diretta tv, perché oggi la Rai garantirà solamente una sintesi notturna. Di conseguenza non ci sarà nemmeno la diretta streaming video di Rai Play e allora sarà il sito ufficiale della FIDAL il principale punto di riferimento per notizie e risultati cui gli appassionati di atletica potranno affidarsi.

LA PROTAGONISTA LARISSA IAPICHINO

Larissa Iapichino si presenta ad Ancona sotto i riflettori, come è inevitabile per la figlia di un mito della nostra atletica, cioè Fiona May, tanto che la grande campionessa avrebbe forse voluto che la figlia non seguisse le sue orme. La classe però è stata trasmessa da madre a figlia, così Larissa Iapichino sta impressionando tutti, almeno a livello giovanile: la perla è stata la medaglia d’oro agli Europei Under 20 di atletica leggera vinta a Boras (Svezia) con la misura di 6,58 metri, che comunque all’aperto non è nemmeno il record personale di Larissa, che infatti vanta pure un 6,64 metri fatto registrare ad Agropoli il 22 giugno 2019, che è anche il record italiano juniores del salto in lungo femminile – come d’altronde il 6,40 in precedenza citato è il record italiano juniores indoor. Adesso però Iapichino inizia a confrontarsi davvero con i grandi: al momento a livello italiano, ma già le risposte che arriveranno da Ancona saranno significative.



