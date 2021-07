Laura Chiatti e Marco Bocci in crisi?/ La frecciatina: “Parlarsi via post, disagio…”

Da qualche giorno si rincorrono le voci di una presunta crisi in atto tra Laura Chiatti e Marco Bocci. I due attori, sempre molto affiatati sia sui social che fuori, nell’ultimo periodo sarebbero apparsi molto più distaccati agli occhi dei loro follower. La coppia è sposata da 2014 ed ha due figli bellissimi, Enea e Pablo. Eppure stando alle ultime voci dal web, Marco e Laura ultimamente avrebbero manifestato qualche piccola titubanza. Tutto sarebbe partito con la segnalazione del mancato “segui” su Instagram da parte di Bocci nei confronti della moglie, che avrebbe rappresentato un campanello d’allarme non indifferente. In occasione del recente compleanno di Laura Chiatti però, il marito sarebbe tornato a seguirla accompagnando il tutto ad un tiepidissimo messaggio di auguri.

Come riporta il portale 361Magazine.com, inoltre, si dice che l’attrice non abbia molto gradito alcuni “like” e commenti di troppo lasciati sul profilo del marito da una collega la quale avrebbe poi provveduto a rimuovere. Sarebbe partito tutto quindi da un problema di gelosia, comune a tutte le coppie di innamorati, o ci sarebbe qualcosa in più?

LAURA CHIATTI E MARCO BOCCI IN CRISI? TUTTI GLI INDIZI

Ciò che i fan di Laura Chiatti e Marco Bocci avrebbero notato, ha a che fare con la scomparsa di rispettive dediche social a cui erano abituati, in modo particolare in una data a loro particolarmente speciale, quella del 5 luglio, in cui celebrano l’anniversario del matrimonio. Tutta una serie di indizi porterebbe così a confermare le voci di una presunta crisi in corso tra i due attori. Inoltre non sarebbe passata inosservata, sempre via social, una frase postata nelle passate ore dalla Chiatti e che potrebbe rappresentare l’ennesima frecciatina rivolta presumibilmente proprio al marito. “Parlarsi attraverso i post. La nuova frontiera del disagio sentimentale”, si legge nel post. Nella didascalia che lo accompagna, l’attrice si limita a taggare un’amica ed a scrivere divertita “tu sai”, aggiungendo delle emoji che ridono. In tanti hanno condiviso le parole della Chiatti senza tuttavia intravedere alcuna velata frecciatina rivolta al compagno e padre dei suoi figli. Nel frattempo Marco Bocci continua il suo tour teatrale in giro per l’Italia dopo il forte dolore per la morte dell’amico e collega Libero De Rienzo.

