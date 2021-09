Laura Chiatti, il bikini è seducente/ “Non c’è arma nell’armamentario femminile…”

Laura Chiatti bellezza stratosferica nell’ultima foto pubblicata su Instagram. In bikini e sorridente, seduce i fans e lancia un messaggio alle donne. Non c’è cosa più bella, infatti, del sorriso di una donna come quello che sfoggia la Chiatti nella foto. Nonostante i capelli le cadano sul viso, il sorriso sulle labbra dell’attrice è assolutamente evidente e conquista tutti i suoi fans.

“Non c’è arma nell’armamentario femminile a cui gli uomini sono così vulnerabili come lo sono per un sorriso”, scrive la Chiatti taggando il marito Marco Bocci con cui ha trascorso un’estate d’amore insieme ai figli. Bellissima, in perfetta forma, serena e sorridente, Laura Chiatti porta a casa migliaia di like e i complimenti di amici e fans.

Laura Chiatti conquista tutti: boom di like

Tutti pazzi per Laura Chiatti. L’ultima foto dell’attrice ha fatto il boom di like e conquistato tutti i followers. “Mamma mia….la cosa che però piú mi colpisce é che oltre all’aspetto estetico (che già basterebbe ed avanzerebbe) c’é una grandissima testa pensante che supera di gran lunga (ed é un’impresa) l’aspetto fisico“, scrive un followers a cui la Chiatti ha risposto con un cuore.

“Che spettacolo di donna”, scrive un altro. E ancora: “Sei splendida”, “La più bella”, “Nel tuo caso, oltre al sorriso, c’è molto altro”. Non mancano i complimenti degli amici come Michela Quattrociocche, Chiara Francini e tanti altri. Per Laura Chiatti, dunque, il tempo non passa mai. A distanza di anni dal debutto, l’attrice è sempre bellissima.

