Laura Efrikian, ex moglie Gianni Morandi/ “Innamorata fin da subito, quegli occhi…”

A Estate in Diretta, su Rai Uno, vi era Laura Efrikian, storica ex moglie di Gianni Morandi. Una lunga chiacchierata in cui la stessa ha raccontato la sua vita con l’Eterno ragazzo, a cominciare dalla prima volta che si sono incontrati: “Noi ci siamo incontrati e quasi da subito abbiamo iniziato a guardarci con occhi diversi e forse è stato per quello che il film ha avuto grande successo, finzione e realtà coincidevano. Cosa aveva di particolare Morandi? Venivo da un ambiente in cui ero molto seria e studiosa, non avevo avuto una vita spericolata. Quando ho visto Gianni con questi occhi, questa faccia da ragazzino da prendere a sberle, sempre un po’ storto, mi ha fatto subito innamorare”. Sulla famosa scena del bacio presso la fontana: “La scena non era venuta bene, era finita la giornata e stavamo facendo le valigie. Poi ci han detto di fermarci che la scena era da rifare perchè le luci non erano giuste e quel rifare la scena è stata una premonizione, dovevamo ribaciarci un’altra volta e da lì abbiamo capito…”.

Laura Efrikian non aveva raccontato inizialmente di Gianni Morandi al padre: “A mio padre non l’ho detto io ma mio fratello, gli ha detto che c’erano delle foto mie a passeggio con un giovane cantante. Lui ha chiesto se fosse un cantante lirico ma mio fratello ha detto ‘non proprio’. Poi Gianni con questa capacità di coinvolgerti, di farsi voler bene, che ha ancora oggi… mio padre è stato felice e gli ha voluto molto bene”. Sul matrimonio in gran segreto: “Io neanche sapevo in qualche Chiesa dovevo sposarmi. Perchè questa decisione? Avevo visto delle foto o forse un filmato di Gloria Christian mi pare, che usciva dalla chiesa di Napoli che praticamente l’avevano spogliata. Io ho sempre avuto molta paura della folla, la folla mi fa paura, quindi decisi di fare una cosa tra di noi. Il nostro avvocato però, conoscendo Gianni che non si tiene nulla, non ha detto niente, ma l’ha detto a me al mattino. Siamo arrivati in una Chiesa dove fuori c’era un cartello con scritto ‘chiuso per restauro’. Abbiamo solo noi le foto”.

LAURA EFRIKIAN: “VEDO SOMIGLIANZE CON GIANNI MORANDI PIU’ NEI NIPOTI CHE NEI FIGLI”

Sui figli avuti con Gianni Morandi, Laura Efrikian spiega: “Vedo somiglianze nei nipoti ma nei miei figli no, forse Marco assomiglia a Gianni ma mi dicono che assomiglia a me e io non capisco più niente. Quando era piccolo Marco e dovevo farlo addormentare gli recitavo l’Amleto? E’ una cosa che è diventata virale perchè Marco l’ha raccontata. E’ successo un due o tre volte perchè non dormiva mai, non sapevo più cosa inventarmi. Io avevo imparato a memoria tutto l’Amleto… adesso mi prendono in giro”.

Chiusura dedicata all’Africa, una sorta di sua seconda patria: “La terza volta che sono andata lì ho avuto un incontro con un bimbo e questo bimbo è stato quello che mi ha rapito il cuore. Mi ha fatto scattare qualcosa, quegli occhi così eterni che sembra che abbiano già visto questo mondo e l’altro, profondo in un modo spaventoso. Io amo sia l’Africa che l’Armenia (la sua patria d’origine), come due figli molto diversi. L’Armenia per la sua storia terribile, mio nonno è riuscito prima del 15 a scappare da ragazzino, gli si erano rovinati i piedi nella fuga, l’hanno buttato su una barca ed è arrivato a Venezia dove c’è l’isola degli armeni. Lì questo ragazzino è cresciuto, ha studiato… poche cose so di mio nonno, ho trovato delle lettere d’amore”.











