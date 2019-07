LAURA EFRIKIAN, PRIMA MOGLIE GIANNI MORANDI/ “Era molto bello tra di noi ma..”

Laura Efrikian è la prima moglie di Gianni Morandi, il cantante protagonista dello speciale “Techetechetè Superstar” in onda sabato 13 luglio 2019 su Rai1. Un amore importante quello tra Laura e Gianni come ha raccontato la stessa attrice durante una recente partecipazione al programma “Vieni da me” di Caterina Balivo. La Efrikian ha rivelato di non aver avuto un colpo di fulmine con riserva: “era molto bello, aveva una faccia molto interessante. Ma eravamo diversi…”. L’attrice ha incontrato per la prima volta Gianni dopo il suo ritorno dal Giappone: “andava in jeans e in giubbotto, era appena arrivato dal Giappone e firmò suo padre il contratto per “In ginocchio da te”. Nonostante il mancato colpo di fulmine, nel tempo l’amore è scoppiato tra i due al punto da spingerli a sposarsi in gran segreto come richiesto dalla casa discografica di Gianni spaventata all’idea che il matrimonio potesse far perdere fan al cantante.

Laura Efrikian, figli e matrimonio con Gianni Morandi

Dal matrimonio tra Gianni Morandi e Laura Efrikian sono nati tre figli: la prima Serena vissuta solo poche ore e poi Marianna e Marco. La storia d’amore tra i due è poi naufragata nel 1977 quando la coppia decide di lasciarsi come ha raccontato a Corriere.it: “come in tutti i legami di coppia che finiscono, le cause sono complesse, sfaccettate”. Poi l’attrice, che in passato ha recitato anche con Bobby Solo, entra nel dettaglio specificando: “nel nostro caso, fu determinante la crisi professionale che investì Gianni, dopo svariati anni di successi strepitosi e di riflettori puntati. Era una condizione che lui non riusciva ad accettare. Alla fine, le tensioni sono esplose. Per fortuna, siamo riusciti a mantenere fermi i rapporti sul piano della civiltà”. Oggi, infatti, Gianni e Laura sono grandi amici e trascorrono le feste di Natale insieme con i rispettivi figli e la nuova famiglia di Gianni che ha sposato in seconda nozze Anna Dan. “Si rimane amici e ci si vuol bene. È stato un grande dolore, ma era inevitabile” ha commentato la Efrikian, che anche sottolineato come il legame con Gianni continui grazie ai figli Marianna e Marco e ai cinque nipoti.

Laura Efrikian, vita privata: “mai avuto l’obiettivo di ricostruire un’altra famiglia” Dopo la fine del matrimonio con Gianni Morandi, Laura Efrikian non si è affannata alla continua ricerca dell’amore. “Non ho mai avuto l’obiettivo di ricostruire un’altra famiglia” ha confessato a Corriere.it, anche se in passato è stata legata ad un uomo italiano conosciuto in Kenya. “Il caso vuole che sia coetaneo di Gianni. Una storia interessante che ha funzionato, forse anche per la distanza. Io a Roma, lui in Africa. Era bello rivedersi e rimanere assieme per lunghi periodi. Mi è stato di aiuto anche in alcuni progetti benefici” ha rivelato la donna, che oggi ha deciso di trascorrere buona parte della sua vita in Kenya: “ho una casa affacciata sull’Oceano, un rifugio di vacanza acquistato cerca vent’anni fa” dove si occupa attivamente di attività di volontariato e solidarietà.

