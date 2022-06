Laura Freddi e la gaffe con Raffaella Carrà/ “La vidi e dimenticai tutti i passi”

Laura Freddi ospite a “Estate in diretta” racconta il suo rapporto con Raffaella Carrà, suo grande idolo. Un giorno, in occasione di uno spettacolo in tv, la showgirl entrò in scena e davanti a lei vide proprio la grande ballerina e cantante, dimenticandosi tutti i passi. Una gaffe che la conduttrice e cantante ha raccontato in più di un’occasione in quanto emblematica di quanto Raffaella fosse una figura importante nella sua carriera: “Vidi Raffaella, ero presa da lei, mi sono distratta, era un sogno che si realizzata”.

La showgirl ha raccontato che la Carrà era sempre presente in occasione delle prove della sua squadra di ballo. “Quando facevamo quel tipo di spettacolo, sapevi quando cominciavano le prove ma non quando finivano. Lei era sempre presente anche durante le prove. Un’altra volta, nel 2008, venne a vedere le prove fino alla fine e mi fece un applauso. Io ero imbarazzatissima e svenni (ride, ndr). Io ho ballato con lei in “Chissà se va” quindi è la mia sigla preferita”.

La gaffe di Laura Freddi

Laura Freddi aveva già parlato dello stesso episodio ai microfoni di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”. In quell’occasione, la showgirl aveva dichiarato: “Per me fu un grande imbarazzo. Io entrai in scena, in diretta, sapevo perfettamente i passi, li avevo studiati con grande impegno, io sono pignola. Entrai, vidi lei con il caschetto biondo, improvvisamente il buio. Non mi sono ricordata nulla. Ero talmente presa da Raffaella, vederla la prima volta in tv… Mi sono inventata i passi e lei nonostante tutto non mi ha detto niente. Lei veniva durante le prove, sapeva tutto di noi, dei nostri passi, dei suoi ospiti… Una grande professionalità”.

La carriera di Laura Freddi cominciò nel 1992 con l’esordio televisivo per mano di Gianni Boncompagni che la lanciò nella trasmissione “Non è la Rai”. Qui rimase per due stagioni con un ruolo da protagonista. Dopo quell’esperienza, iniziò a condurre il programma estivo “Belli Freschi” insieme a Paolo Bonolis, che presto sarebbe diventato il suo compagno.











