Laura Freddi, ex fidanzato e marito/ Da Paolo Bonolis a Claudio Casavecchia

Laura Freddi e gli ex fidanzati: dalla storia d’amore con Paolo Bonolis al matrimonio con Claudio Casavecchia. La ex ragazza di Non è la Rai è tornata protagonista durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip sostituendo Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, impossibilita a presenziare nel ruolo di opinionista in quanto in vacanza a Dubai. Alfonso Signorini ha dato il benvenuto alla Freddi con una velata frecciata alla Bruganelli: “dato che l’ombra di Paolo Bonolis sovrasta questa edizione, ho voluto sostituire la moglie con l’ex fidanzata”. Una provocazione che non è passata inosservata alla sorridente Laura Freddi che ha replicato: “ex di Non è la Rai, ex di Bonolis, ma io sono anche Laura Freddi!”. In realtà l’etichetta di “ex di Paolo Bonolis” la Freddi non è mai riuscita a staccarsela.

Laura Freddi, chi è?/ Dall'aborto alla fecondazione assistita: "È crollato tutto"

In passato Paolo Bonolis e Laura Freddi sono stati una delle coppie più chiacchierate del mondo dello spettacolo. I due si sono conosciuti proprio nel programma cult “Non è la Rai” e sono stati insieme fino al 1995. Dopo cinque anni d’amore, i due si sono detti addio nonostante in tanti avevano scommesso su questa storia.

LEONARDO E GINEVRA D'AMICO, COMPAGNO E FIGLIA LAURA FREDDI/ Neo-mamma a 46 anni

Laura Freddi: dopo la storia con Paolo Bonolis il matrimonio con Claudio Casavecchia

Come mai Laura Freddi e Paolo Bonolis si sono lasciati? A distanza di tanti anni a rivelare qualche dettaglio è stata proprio la conduttrice che, intervistata dal settimanale DiPiù, ha rivelato: “non è stata una questione d’amore: diciamo che non ci siamo trovati con i tempi. Però non ho nulla da recriminargli, anche perché parliamo di una vita fa: sono passati ventisei anni”. Non solo, sempre la Freddi ospite di Detto Fatto ha raccontato: “io avevo 19 anni, lui 11 più di me… Purtroppo non ci siamo incontrati con i tempi. Ero giovanissima, lui aveva qualche problema con il precedente matrimonio in America e dei bambini piccoli. Io invece volevo sposarmi e avere dei figli”. Una storia d’amore terminata si, ma nel migliore dei modi visto che oggi hanno un buon rapporto. La Freddi, infatti, è stata anche ospite di qualche programma dell’ex compagno che è felicemente sposato con Sonia Bruganelli.

Laura Freddi e Paolo Bonolis, perché si sono lasciati?/ Il matrimonio mai arrivato

Dopo Paolo Bonolis nella vita di Laura Freddi è arrivato un nuovo amore. Si tratta di Claudio Casavecchia, l’uomo che ha sposato nel 2006 ma da cui ha divorziato due anni dopo. Il motivo? L’ha svelato proprio lei: “ho vissuto l’esperienza terribile di una gravidanza interrotta al terzo mese. Mi ha distrutto. È crollato tutto. Sono andata in crisi e per recuperare ci ho messo molto, non volevo più parlare di figli, mentre mio marito voleva riprovarci. Fra una lite e l’altra ci siamo lasciati”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA