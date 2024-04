Laura Freddi: “Quando andavo a scuola c’erano dei maniaci in autobus”/ “Mia figlia Ginevra? Uno spettacolo…”

Nel salotto de La Volta Buona di Caterina Balivo si è accomodata oggi Laura Freddi, volto noto della televisione italiana e che negli anni ha costruito in parallelo tanto una carriera brillante quanto una famiglia felice. La conduttrice è partita dalla gioventù, ricordando il suo percorso di studi non proprio affine alle sue preferenze. “Perché ho studiato ragioneria? Negli anni ottanta c’era questa mentalità di dover scegliere un indirizzo per poi subito lavorare. Io ero più brava nelle materie artistiche, quelle filosofiche e letterarie. Un po’ mi è dispiaciuto però è stata una bella esperienza”.

Parlando proprio del percorso studentesco, Laura Freddi si è lasciata andare ad una confessione piuttosto delicata. Partendo dall’aneddoto di alcune proposte pubblicitarie ricevute mentre attendeva l’autobus, la conduttrice ha spiegato: “Accadeva quando andavo a prendere l’autobus all’uscita dalla scuola, ogni tanto mi fermavano per propormi cose di pubblicità. I maniaci però li ho incontrati sull’autobus, succedevano cose brutte… Si avvicinavano persone strane e si sentivano presenze invadenti, mi toccavano mentre eravamo tutti attaccati, eravamo chiusi come sardine per cui non riuscivamo a fare nulla”. Tornando sui tentativi di contatto professionale in tenera età, Laura Freddi ha invece raccontato: “Quando davo i bigliettini al mio papà lui strappava tutto, anche perchè avevo 15 anni”.

Caterina Balivo non poteva poi chiedere a Laura Freddi l’evento che merita l’etichetta di ‘volta buona’. “Devo molto ad un programma sportivo per un emittente campana, dovevo fare l’assistente del giornalista Paolo Paoletti ed era l’anno in cui il Napoli vinse lo scudetto. Nel frattempo andavo ancora a scuola”. La conduttrice si è poi spostata su temi legati alla sua vita privata, passando dal sogno realizzato di mettere al mondo sua figlia Ginevra al rapporto con il compagno Leonardo.

“Ginevra sono riuscita ad averla a 45 anni, oggi lei ne ha sei. E stata veramente la mia volta buona, lo spettacolo più bello che potessi fare; mi ero ormai rassegnata ma dentro di me dicevo: ‘Posso anche non essere mamma’. Dopo una vacanza però è arrivata questa sorpresa inaspettata”. Laura Freddi ha poi spiegato perché del suo compagno Leonardo si riesce a sapere così poco: “Lui è molto riservato, quindi non vuole apparire; non vuole nemmeno una baby sitter. Da quando è nata Ginevra non siamo più usciti insieme da soli…”











