Laura Maddaloni e il fratello Marco ai ferri corti?/ “La mia verità…”

Laura Maddaloni e il mancato supporto del fratello Marco all’Isola: il motivo

Laura Maddaloni è stata una delle indiscusse protagoniste dell’Isola dei Famosi, e continua a far parlare di sé anche dopo l’eliminazione dal reality. La judoka ha infatti rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo Tv, in cui ha raccontato la sua esperienza nel programma e i momenti d’ombra che l’hanno vista coinvolta. Non solo per i continui scontri con l’opinionista Vladimir Luxuria, dalla quale si è detta ferita per essere stata additata come aggressiva, ma anche per un vero e proprio mistero che riguarda un legame affettivo: il fratello Marco Maddaloni.

Laura Maddaloni attacca Vladimir Luxuria dopo l'Isola/ "Mi screditava sul personale"

Il judoka ha preso parte all’Isola dei Famosi nell’edizione 2019, arrivando sino al trionfo. Eppure in questi mesi in cui è stata la sorella a prendervi parte, non l’ha mai effettivamente sostenuta: né sui social, né facendole recapitare sorprese o video-messaggi. Nel corso dell’intervista, Laura Maddaloni spiega per quale motivo il fratello non si sia esposto apertamente: “Penso che se uno vuole davvero viversi questo reality, debba farlo a modo suo. Detto questo, abbiamo una situazione familiare un po’ particolare. Purtroppo prima che firmassi il contratto per l’Isola è successo un fatto privato, che riguarda la famiglia. Quindi in questo momento nessuno si è sentito di esporsi in televisione“.

Laura Maddaloni parteciperà al Grande Fratello Vip?/ "Decido di pancia..."

Laura Maddaloni e il rapporto con Marco: “Litighiamo e facciamo pace“

Spiegato il motivo del mancato supporto emotivo del fratello, Laura Maddaloni ha voluto fare chiarezza una volta per tutte circa il loro rapporto. Nelle scorse settimane, infatti, si sono rincorse alcune voci che vorrebbero i due fratelli ai ferri corti, voci che tuttavia non hanno mai ottenuto un riscontro reale. Ora a parlare a Nuovo Tv è la judoka, che tiene a specificare una volta per tutte come stiano davvero le cose: “Siamo in buoni rapporti. Siamo una famiglia normale, come tante. Ci sono stati alti e bassi, litighiamo e facciamo pace. Proprio come tra me e Clemente: siamo una bellissima coppia, ma discutiamo tutti i giorni“.

Clemente Russo: spunta un retroscena e Laura Maddaloni è furiosa/ "Faremo i conti!“

L’ex naufraga confessa come non sia nell’indole della loro famiglia esporsi pubblicamente in maniera eccessiva: “In famiglia siamo abituati così, non ci esponiamo pubblicamente, se non per risultati sportivi“. Dell’esperienza all’Isola dei Famosi conserva comunque un ricordo positivo e grande soddisfazione per il raggiungimento di un obiettivo personale: “Di sicuro non ho messo in atto strategie. Ero concentrata sul mio percorso e sono felice di aver raggiunto il mio obiettivo, quello di stare otto settimane, il doppio di quello che mi ero prefissata“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA