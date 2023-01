Laura Marafioti, moglie Edoardo Leo/ L’attore: “non ci piace l’esibizionismo”

Chi è Laura Marafioti, la moglie di Edoardo Leo

Laura Marafioti è la moglie di Edoardo Leo, ma anche la madre dei suoi due figli. Proprio così, l’attore e registra di tantissimi film di successo è legato da circa 21 anni alla ballerina e corista che in passato ha lavorato con il grandissimo Antonello Venditti. La musica è una delle più grande passioni della moglie dell’attore e regista che in passato si è lanciata anche in una carriera solista con lo pseudonimo La Elle pubblicando un disco dal titolo “Qui”. La scintilla tra i due è scattata molti anni dopo, visto che la coppia ha deciso di sposarsi nel 2000. Non solo cantante, visto che Laura è stata anche una ballerina e in passata ha lavorato nel programma televisivo Tira e molla condotto da Paolo Bonolis.

Dopo essersi fatta notare nel programma cult “Tira e molla”, Laura ha deciso di dedicarsi alla musica con lo pseudonimo La Elle pubblicando il singolo di debutto “Francesco” dedicato al primo figlio. A dirigerla nel videoclip del brano è stato proprio il marito Edoardo Leo. In seguito ha pubblicato il brano “Fare A Meno Di Te” presente nella colonna sonora del film “Buongiorno Papà”.

Laura Marafioti e Edoardo Leo: matrimonio e due figli

Un grande amore quello tra Laura Marafioti ed Edoardo Leo. La cantante e l’attore sono legati da tantissimi anni e dal loro matrimonio sono nati anche due figli: Francesco e Anita. Si conosce davvero pochissimo della coppia e del loro privato, visto che prediligono vivere la propria relazione lontano dal mondo del gossip.

Proprio l’attore e regista, intervistato da Gossip.it, parlando della sua vita privata ha precisato: “non mi piace l’esibizionismo che hanno molti attori. Non puoi mettere senza mutande in barca e poi lamentarti, ci sono le cabine, le tende ed altro per nascondersi. Ognuno fa il suo lavoro. L’attore fa cinema, il paparazzo fotografa gli attori”.

