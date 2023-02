Lautaro Martinez vs arbitro Chiffi “Vai alla Juventus ca*zo”/ Video dello sfogo

Durante la recente sfida di Coppa Italia fra l’Inter e l’Atalanta, vinta dai nerazzurri con il risultato di una rete a zero, le telecamere presenti a bordo campo hanno catturato un Lautaro Martinez a dir poco scatenato. Il campione del mondo argentino ha giocato il quarto di finale del torneo nazionale con la fascia di capitano sul braccio, e nonostante non abbia trovato il gol ha disputato un ottimo match, lottando su ogni pallone e soprattutto regalando il passaggio decisivo a Darmian per il gol vittoria.

Diretta/ Inter Atalanta (risultato finale 1-0): la rete di Darmian fa gioire Inzaghi

Sul finale di partita c’è stato però un momento di alta tensione, visto che Lautaro Martinez, lasciando il campo all’85esimo minuto per far entrare Joaquin Correa, ha inveito contro il direttore di gara del match, l’arbitro Daniele Chiffi. A modo di vedere del bomber dell’albiceleste, il fischietto sarebbe stato troppo permissivo su alcuni interventi subiti dagli avversari bergamaschi, di conseguenza ha ricevuto un cartellino giallo per troppe proteste. Al momento del cambio si è visto poi lo stesso Lautaro Martinez particolarmente nervoso e pronunciare una chiara frase “Vai alla Juventus ca*zo”, rivolgendosi all’arbitro e così come riportato dal sito del quotidiano Il Giornale.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Offerto Koulibaly e spunta anche il nome di Maguire

LAUTARO MARTINEZ CONTRO L’ARBITRO CHIFFI: LA RICOSTRUZIONE

I suoi compagni, a cominciare da Romelo Lukaku, hanno cercato di trattenerlo e calmarlo, e alla fine la situazione è tornata alla normalità ma ormai, come si suol dire in questi casi, il danno era fatto. Inizialmente qualcuno aveva ipotizzato che Lautaro Martinez se la stesse prendendo con alcuni tifosi per i fischi rivolti a Correa al momento dell’ingresso in campo, giocatore non amatissimo dai tifosi interisti.

“In realtà – aggiunge Il Giornale – l’ipotesi più accreditata è quella di un’arrabbiatura contro l’arbitro Chiffi, colpevole di essere stato troppo severo nella direzione di gara nei confronti dell’Inter e più morbido nei confronti di quelli dell’Atalanta”. Fanpage interpreta poi il labiale con le parole: “Fischiano tutto qua a San Siro. Vai alla Juventus c…”.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ATALANTA/ Quote, il duello dei gol: Lautaro vs Lookman

Lautaro Martinez complaining about referee Daniele Chiffi: “They whistle for everything at San Siro…. Just go to Juventus” [@ColpogobboYtube] #Inter pic.twitter.com/wLOc3iLWxX — Italian Football News 🇮🇹 (@footitalia1) February 2, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA