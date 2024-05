Lavinia Mauro e Alessio Corvino di Uomini e Donne approdano a Temptation Island?/ “Il silenzio sulla crisi…”

Una nuova stagione di Uomini e Donne è prossima ad arrivare alla sua conclusione; mancano ormai poche settimane per scoprire come capitolarono – nel bene o nel male – gli ultimi percorsi ancora work in progress. Nel frattempo, giungono alcune indiscrezioni riferite al futuro di una delle coppie più amate della passata edizione: Lavinia Mauro e Alessio Corvino. I due, stando a quanto riporta Coming Soon, potrebbero approdare nella prossima stagione di Temptation Island.

Lavinia Mauro e Alessio Corvino hanno continuato a raccontare la loro storia d’amore soprattutto attraverso i social, spesso mettendo in evidenza come dopo l’esperienza a Uomini e Donne l’amore sia cresciuto a dismisura. Eppure, nel futuro della coppia potrebbe esserci un reality che raramente si è conciliato con dei romantici lieto fine: stiamo parlando di Temptation Island.

Lavinia Mauro e Alessio Corvino, l’aria di crisi li porta a Temptation Island?

“Boom! Lavinia e Alessio sarebbero in trattative per partecipare a Temptation Island. Per questo non avrebbero detto nulla sulla loro crisi?”, queste le parole di Amedeo Venza – riportate da Coming Soon – a proposito della possibile partecipazione di Lavinia Mauro ed Alessio Corvino a Temptation Island, con tanto di allusioni più che evidente. Alcuni mesi fa infatti, con strascichi fino alle ultime settimane, tra i social sono iniziate a rimbalzare voci e rumor di crisi: tesi mai smentita o confermata dai diretti interessati.

Dunque, stando alle parole di Amedeo Venza e alle voci circolanti sui social, la scelta di Lavinia Mauro e Alessio Corvino di non esporsi a proposito della presunta crisi potrebbe essere riconducibile proprio all’eventuale partecipazione a Temptation Island. Chiaramente, non resta che attendere le prossime settimane per scoprire se la coppia nata a Uomini e Donne sia davvero ai ferri corti.











