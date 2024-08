Anna e Alfred sono la quarta coppia di Temptation Island settembre 2024: perché partecipano

È stata presentata anche la quarta coppia di Temptation Island settembre 2024: loro sono Anna e Alfred, stanno insieme da quasi due anni ma lei avrebbe deciso di rivolgersi al programma per capire se la loro storia può andare avanti. Il motivo è che Anna non si fida più di lui dopo aver scoperto delle chat compromettenti e anche un tradimento di Alfred.

Quanto inizia Temptation Island 2024 settembre?/ Svelata la data ufficiale: countdown per la prima puntata

“Mi chiamo Anna e sono fidanzata con Alfred da un anno e nove mesi. Ho scritto io a Temptation Island per due motivi: perché sento di non ricevere le attenzioni che io vorrei e perché in questo arco di tempo non mi sono sentita l’unica donna della sua vita”, ha esordito Anna nel video di presentazione della coppia a Temptation Island 2024.

Giulia e Mirco, il retroscena nel passato della coppia di Temptation Island settembre 2024/ L'ex è un'ex...

Anna e Alfred in crisi perché lui l’ha tradita: le parole della ragazza

Anna ha quindi spiegato di aver trovato le prove di un tradimento di Alfred, oltre che di un vero e proprio tradimento del ragazzo. “Ho scoperto delle chat fra lui e i suoi amici dove si organizzava per fare serate dove lui si vantava di aver fatto serata con alcune ragazze. – ha dichiarato la ragazza, aggiungendo – Proprio a causa di queste cose che io ho scoperto ho continuato a prendere il suo cellulare di nascosto fin quando ho scoperto un tradimento di recente confermato da lui. Sono innamorata di lui e nonostante lui mi abbia dato diversi motivi per lasciarlo, non riesco a farlo”. Dal canto suo, Alfred ha dichiarato che la loro storia è in crisi perché “lei non si fida di me”.

Manuel Maura: chi è ex fidanzato di Francesca Sorrentino e perché si sono lasciati/ "Tradimenti? La verità…"