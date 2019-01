RIFORMA PENSIONI 2019/ Ganga (Cisl) ricorda chi resta fuori da Quota 100 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GANGA

Anche la Cisl, per bocca di Ignazio Ganga, torna a ribadire la propria posizione sulla riforma delle pensioni all’insegna di Quota 100 dopo l’entrata in vigore del decreto in materia. Per il Segretario confederale di via Po, con la misura del Governo si aprono “spazi di flessibilità nell’acceso alla pensione rispetto alla Legge Fornero ma non per la platea che avremmo auspicato dal momento che, come abbiamo ribadito più volte, tante donne e tanti lavoratori discontinui non riusciranno ad accedere a Quota 100 perché 38 anni di contributi sono tanti e mancano meccanismi compensativi per queste situazioni, come ad esempio abbiamo ottenuto per le donne con figli nel caso dell’Ape sociale appena prorogata”.

Per il sindacalista è quindi ora importante “verificare il cosiddetto ‘tiraggio’ del decreto, ossia l’effettivo utilizzo da parte delle lavoratrici e dei lavoratori”, con la speranza che in molti “possano avere la possibilità di andare in pensione con le nuove regole e che da questo scaturisca, almeno in parte, un ricambio generazionale del personale nelle imprese e nel comparto pubblico”. Proprio per quanto concerne i dipendenti pubblici, Ganga non può non notare come siano “discriminati rispetto al settore privato per effetto delle ‘finestre’ lunghe di sei mesi”. Senza dimenticare che “la procedura per l’anticipo del trattamento di fine servizio tramite il prestito bancario è molto complicata”. Il Segretario confederale della Cisl ha quindi ribadito che l’importanza della manifestazione sindacale unitaria in programma il 9 febbraio.

