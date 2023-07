Lazio, calendario Serie A 2023-2024/ Tutte le giornate, le partite, derby, big match (5 luglio)

SI COMINCIA

Ci siamo, finalmente è giunto il momento in cui si comporrà il calendario Serie A 2023-2024 anche per la Lazio. Come abbiamo già accennato, nel campionato precedente il cammino dei biancocelesti di mister Maurizio Sarri cominciò con una vittoria casalinga per 2-1 contro il Bologna, match che ricordiamo anche perché promosse Provedel a portiere titolare. Ecco poi alla seconda giornata un pareggio in trasferta per 0-0 sul campo del Torino, mentre la terza giornata portò il primo big-match e una grande gioia per la Lazio, che infatti sconfisse per 3-1 all’Olimpico l’Inter del grande ex Simone Inzaghi.

TORINO, CALENDARIO SERIE A 2023-2024/ Come iniziò lo scorso torneo? Tutte le giornate e le partite (5 luglio)

Infine, era ancora agosto pure con la quarta giornata, che fu disputata in turno infrasettimanale e per quanto riguarda la Lazio portò un pareggio esterno per 1-1 a Marassi contro la Sampdoria. Adesso però tutto questo è solo il passato: come andrà a comporsi il calendario della Lazio per la Serie A 2023-2024? Inizieremo a scoprirlo davvero fra pochissimo, il momento ormai è giunto! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Frosinone, calendario Serie A 2023-2024/ Tutte le giornate e le partite (5 luglio)

CALENDARIO SERIE A 2023-2024: LAZIO, QUALE AVVERSARIA ALLA PRIMA GIORNATA?

Oggi la Lazio che tipo di calendario Serie A 2023-2024 si ritroverà al termine del sorteggio atteso a mezzogiorno? L’attesa è come sempre molto grande per l’evento che andrà a comporre il cammino dei biancocelesti di Maurizio Sarri, che ci permetterà di scoprire l’ordine di tutte le giornate e partite per la Lazio, a cominciare dal nome della squadra che sarà avversaria dei biancocelesti nella prima giornata. Un anno fa il cammino della Lazio era cominciato con una vittoria casalinga per 2-1 contro il Bologna all’Olimpico.

Genoa, calendario Serie A 2023-2024/ Tutte le giornate e le partite (5 luglio)

Infine sarebbe stata una stagione da ricordare per la Lazio, che uscì forse troppo in fretta dalle varie Coppe ma in compenso fu meravigliosa in campionato, chiuso infatti al secondo posto in classifica con annessa qualificazione per la Champions League, che fu davvero meritata per la Lazio che adesso avrà il compito di fare di nuovo molto bene nel campionato di Serie A, cercando però di ben figurare anche sul massimo palcoscenico europeo.

LAZIO, CALENDARIO SERIE A 2023-2024: LE PARTITE ATTESE

Adesso però è il momento di scoprire anche per la Lazio il calendario Serie A 2023-2024. Inutile girarci attorno, l’attesa dei tifosi biancocelesti si rivolge soprattutto alle date e alle giornata in cui ci sarà il doppio derby contro la Roma, ricordando che con il calendario asimmetrico ci potranno essere differenze fra il girone d’andata e quello di ritorno. Nello scorso campionato, il primo derby capitolino si giocò domenica 6 novembre in casa della Roma, ma con vittoria per 0-1 della Lazio grazie al gol segnato da Felipe Anderson al 29’ minuto di gioco.

Era per la precisione la tredicesima giornata, mentre al ritorno il derby capitolino fu collocato alla ventisettesima giornata (cioè all’ottavo turno), domenica 19 marzo 2023. La festa del papà fu dolcissima in casa Lazio, perché arrivò un’altra vittoria per 1-0 contro i cugini giallorossi, firmata in questo caso dal gol di Mattia Zaccagni al 65’ minuto. Maurizio Sarri che ordine delle partite troverà per il calendario di Serie A 2023-2024 per la sua Lazio?











© RIPRODUZIONE RISERVATA