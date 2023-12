Lazio “Matias Vecino non convocato per motivi disciplinari”/ La replica: “Ho la coscienza pulita”

Esplode il caso Matias Vecino in quel della Lazio. Nella gara di ieri contro il Genoa, valevole per la Coppa Italia, il centrocampista non è risultato nell’elenco dei convocati, ufficialmente per motivi disciplinari. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera la società biancoceleste avrebbe “estromesso” dalla lista l’ex giocatore dell’Inter, nazionale dell’Uruguay, in quanto avrebbe avuto “atteggiamenti sbagliati” e “avrebbe mancato di rispetto, non si è capito bene se nei confronti di un componente dell’area tecnica, come è trapelato dagli uffici di Formello”. Pronta la replica dello stesso giocatore, che ha utilizzato la sua pagina Instagram per precisare la sua posizione: “Buongiorno a tutti! Ci tenevo a chiarire un paio di punti, viste le notizie che mi ha toccato leggere in queste ore sul mio conto! Per prima cosa, mi dispiace non poter essere a disposizione della squadra per la importante partita di questa sera, ma accetto la decisione presa!”.

Quindi Vecino aggiunge e conclude: “E’ importante però chiarire che dietro a questa decisione non ci sono la partita con il Cagliari o gli allenamenti! Sono sempre stato una persona sincera, diretta, che dice quello che pensa, ma non ho mai mancato di rispetto a nessuno. Ho la coscienza pulita e la voglia di tornare al più presto a fare quello che amo di più. FORZA LAZIO”.

VECINO, SCONTRO CON LA LAZIO: COSA E’ SUCCESSO?

Secondo altre ricostruzioni, come riferisce Fanpage, Vecino avrebbe risposto male e qualcuno, un atteggiamento non tollerato dalla società e il caso sarebbe esploso dopo l’allenamento di domenica, impiegato negli ultimi 7 minuti di recupero con il Cagliari, ma stando alle parole scritte dallo stesso giocatore la situazione sarebbe differente.

Si cercherà di capire se il calciatore sudamericano tornerà nell’elenco dei convocati in vista della prossima sfida, il match in programma sabato pomeriggio alle ore 15:00, contro l’Hellas Verona in trasferta allo stadio Bentegodi: sono attese novità dalle prossime ore.

