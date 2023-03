LAZIO SI QUALIFICA AI QUARTI SE…/ Risultati con Az Alkmaar: si gioca in Olanda!

LAZIO SI QUALIFICA SE… SI COMINCIA AD ALKMAAR!

Eccoci pronti, la Lazio scoprirà se si qualificherà ai quarti di Conference League tra pochi minuti quando affronterà l’Az Alkmaar, dovendo partire da una sconfitta casalinga per 2-1. L’anno scorso alla squadra biancoceleste era già successo qualcosa di simile: aveva giocato il girone di Europa League e lo aveva chiuso in seconda posizione alle spalle del Galatasaray, non riuscendo a battere i turchi nella partita decisiva allo stadio Olimpico (e perdendo a Istanbul per un clamoroso errore di Thomas Strakosha). Così la Lazio aveva dovuto giocare il playoff, che purtroppo l’aveva vista abbinata al Porto del grande ex Sergio Conceiçao: al Do Dragao Mattia Zaccagni aveva portato in vantaggio i biancocelesti ma la doppietta di Toni Martinez aveva ribaltato tutto in favore del Porto.

Poi all’Olimpico il Porto era andato sotto per effetto del gol di Ciro Immobile ma era passato in vantaggio con il rigore di Mehdi Taremi e il gol di Mateus Uribe. Inutile il 2-2 di Danilo Cataldi in pieno recupero: Lazio eliminata. Quest’anno i biancocelesti partono allo stesso modo da una sconfitta per 2-1, con la differenza che è arrivata in casa ma anche che la regola dei gol segnati in trasferta non esiste più, e questo per la banda di Maurizio Sarri può essere un vantaggio non da poco. Ci dirà comunque tutto il campo: mettiamoci comodi, stiamo per scoprire se la Lazio si qualificherà ai quarti di Conference League contro l’Az Alkmaar! (agg. di Claudio Franceschini)

I RISULTATI UTILI CON L’AZ ALKMAAR

La Lazio si qualifica ai quarti di Conference League? Risponderemo a questa domanda a partire dalle ore 21:00 di giovedì 16 marzo, quando sarà in programma Az Alkmaar Lazio. Il ritorno degli ottavi di finale non parte certo con una situazione favorevole per la squadra biancoceleste: nove giorni fa infatti allo stadio Olimpico la Lazio ha perso 2-1 contro gli olandesi, passando in vantaggio nei primi 20 minuti ma poi facendosi rimontare pur in una partita giocata con piglio, ma nella quale forse le motivazioni hanno fatto la differenza.

Non è infatti un mistero che Maurizio Sarri, e lo ha anche esplicitamente ammesso, preferisca il quarto posto in Serie A che garantirebbe la qualificazione alla prossima Champions League; il fatto che nel fine settimana la Lazio debba giocare il derby contro la Roma contribuisce ad aumentare questo scenario, dunque per scoprire se la Lazio si qualificherà ai quarti di Conference League dovremo anche valutare in che modo il suo allenatore disporrà la squadra sul terreno di gioco, sia per quanto riguarda gli uomini che giocheranno la partita sia dal punto di vista dell’approccio alla gara stessa, già difficile di per sé.

LAZIO SI QUALIFICA SE… COSA SERVE AI BIANCO AZZURRI PER QUALIFICARSI AI QUARTI DI CONFERENCE LEAGUE

La Lazio si qualifica ai quarti di Conference League 2023 se vince e questo è il dato incontrovertibile, avendo perso la partita di andata è chiaro che i biancocelesti dovranno necessariamente vincere quella di ritorno. Il problema è che un gol di scarto non basterebbe, nemmeno con un 2-3 perché dal 2021 la Uefa ha cancellato la regola che assegnava valore doppio ai gol in trasferta: a fare fede sarà sempre e comunque la differenza reti senza altri calcoli, di conseguenza se la Lazio dovesse vincere con una rete di margine contro l’Az Alkmaar non si qualificherebbe per i quarti di Conference League, ma dovrebbe per forza di cose passare attraverso i tempi supplementari e poi eventualmente i calci di rigore.

L’unico modo che i biancocelesti hanno per passare il turno al triplice fischio del 90’ minuto è quello di battere l’Az Alkmaar con almeno due gol di scarto, così che la differenza reti sia a proprio vantaggio: come abbiamo già detto non sarà semplice perché si gioca in trasferta contro una squadra che ha già mostrato le sue potenzialità, vero è anche che la Lazio in sé ha le armi per qualificarsi ai quarti di Conference League e deve però prima capire di poterlo fare, e soprattutto crederci sul serio…











