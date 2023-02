Lazza, la curva sud lo omaggia cantando “Cenere”/ Lui si emoziona: “Sono commosso”

Lazza a San Siro per Milan-Tottenham: la curva sud lo saluta con “Cenere”

Fresco di podio al Festival di Sanremo 2023, Lazza continua a provare grandi emozioni e soddisfazioni personali con il brano proposto per la kermesse, “Cenere”. L’artista è stato tra le sorprese della gara canora; il suo secondo posto non era di certo tra i pronostici più quotati, ma il successo del suo brano è letteralmente virale anche fuori dalle statistiche prettamente musicali. A dimostrarlo, la scena da lui stesso immortalata durante il match di Champions League tra Milan e Tottenham.

Lazza, noto tifoso milanista, dopo il successo sanremese impreziosito dal secondo posto ha deciso di seguire il club rossonero per la sfida di San Siro contro il Tottenham. Il pre-partita dello scontro valido per gli ottavi di Champions League ha messo in evidenza come il suo brano, “Cenere”, abbia fatto breccia nel cuore degli appassionati. Inquadrato a sua insaputa dalle telecamere ha riscosso l’attenzione addirittura della Curva Sud che ha subito iniziato ad intonare all’unisono il brano sanremese.

La commozione di Lazza a San Siro spopola sui social: anche il Milan condivide il video su Instagram

La scena della Curva Sud che canta “Cenere” prima del match tra Milan e Tottenham è stata immortalata dallo stesso Lazza che non poteva di certo perdersi un momento così emozionante. Lui stesso, osservando la scena, ha dichiarato: “Sono commosso”. Le parole sono state accompagnate da un sentito applauso verso la Curva Sud di San Siro con l’emozione evidente negli occhi dell’artista.

Le immagini di Lazza, commosso per il tributo della Curva Sud in suo onore con il brano “Cenere”, sono state postate anche dalla pagina ufficiale del Milan su Instagram. Il profilo social del club ha taggato l’artista immortalando il suo fragoroso applauso per il tributo riservatogli dai tifosi. Il grande seguito guadagnatosi grazie all’ottima esperienza sul palco del Festival di Sanremo 2023 trova conferme anche nei commenti dei diversi post pubblicati su Instagram, con fiumi di commenti in favore di Lazza con annessi complimenti e attestati di stima sia per le sue qualità canore che per il brano in sè.

