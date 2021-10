LDA Amici 2021 canta una canzone del padre Gigi D’Alessio/ “Sono carichissimo, non ci credo!”

LDA, il nuovo allievo di Amici 2021, dovrà cantare un brano di suo padre Gigi D’Alessio. La decisione è stata presa dal professore del diciottenne Rudy Zerbi ed è stata accolta con molto entusiasmo dal ragazzo che ha commentato: “Sono carichissimo. Sono curioso di sentire cosa dice non solo la Pettinelli, ma anche il buon Gigi. Non ci credo!”.

LDA si è trovato davanti alla scelta della canzone tra Non dirgli mai, Mon amour e L’amore che non c’è, Rudy Zerbi ha detto al ragazzo: “Sono tre canzoni che forse conosci. A me piacerebbe che tu ne scegliessi una. Voglio che qui dentro ci sia LDA 3.0. Puoi fare tutto quello che ti senti. Se la Pettinelli ha dei problemi glieli dobbiamo risolvere”.

La sfida di LDA per far cambiare idea alla Pettinelli

La scelta di far cantare a LDA una canzone di suo padre Gigi all’interno di Amici 2021 è nata in Rudy Zerbi a seguito delle critiche mosse da Anna Pettinelli che ha detto al ragazzo: “Credo che tu sia cresciuto a pane e musica. Più di tutti gli altri, vivendo con un padre così importante e così creativo, potevi dare qualcosa di più. Se tuo padre cantasse oggi, canterebbe come te ma meglio. Lo trovo datato come genere. Non trovo modernità in quello che fai. Mi sembri un Gigi D’Alessio 3.0. la mia volontà è quella di cambiare idea”.

Le affermazioni di Anna Pettinelli non sono piaciute ad LDA che ha dichiarato: “Non sono d’accordo con lei. Non ha analizzato per niente quello che ho scritto, deve cambiare idea per forza” chissà se con la sua interpretazione di una canzone del padre riuscirà a far cambiare idea alla professoressa.



