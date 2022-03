LDA e Albe, rissa sfiorata ad Amici 21/ Lite su pulizie: “Non mi passa per il c*zzo!”

Amici 21, amicizia finita tra Albe e LDA? Le pulizie li dividono prima del serale

Si avvicina il via al serale di Amici 21, in partenza il 19 marzo 2022 su Canale 5, e intanto si rivangano vecchie ruggini tra LDA e la coppia Alberto La Malfa e Serena Carella nella casetta, soprattutto rispetto alle pulizie all’ordine del giorno che spettano ai 18 allievi concorrenti ammessi nella scuola. Di recente, la coppia aveva tacciato LDA di non contribuire abbastanza alle pulizie di routine e la questione ora riesplode, con Luca D’Alessio che – nel daytime del 9 marzo 2022 – segnala alla classe “magliata” come la coppia manchi all’appello del turno di pulizie. Il che fa sfiorare una rissa in casetta, con tanto di annessa battaglia tra i rispettivi fandom dei protagonisti della querelle di casa Mediaset.

AMICI 21/ Anticipazioni puntata 9 marzo: Nunzio Vs Serena "Chi cazz* sei?"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

“Ma esiste il karma?”, si chiede LDA a voce alta in confidenza con i compagni di studio, sottolineando che Serena e Alberto, soliti ai rimproveri destinati alla classe in fatto di mancato contributo all’ordine e nelle faccende domestiche del talent, stiano dormendo anziché coprire il loro turno di pulizie. A questo punto la classe (in particolare Nunzio) rimarca il malcontento generale della defezione, e la voce giunge ai diretti interessati, quindi Albe passa all’attacco di LDA: “È successo una volta…io ho 18 anni e tu 23…”. “Sei nel torto – rincara il figlio di Gigi D’Alessio al forse “ex” amico –. Che io ho 23 anni, poi, non me ne passa neanche per il c*zzo”. “Certo potrebbe succedere a tutti di saltare il turno, ma a me è stato fatto notare che io non avessi pulito il pavimento con toni sbagliati”, aggiunge il napoletano, che infine, passa a Serena: “Hai la coscienza a posto?”.

Amici 21, al via il serale/ Maria De Filippi: "Tutti ammessi, ecco le regole"

LDA e la lite con Albe e Serena dividono il pubblico di Amici 21

“Per farmi passare da esaurito, ti devi mettere d’impegno, non c’è bisogno di rivangare cose passate”, conclude il figlio di Gigi D’Alessio. E intanto – mentre si avvicina il via al serale di Amici 21 – i rispettivi fandom, passando per i fan di Serena, si dichiarano guerra sul profilo Instagram di Amici. “Mi sembrava strano che non facessero vedere più nulla sulle questioni di pulizie”, “Tutto ok, ma Serena calmati, anche meno”; “LDA che dice di non rinfacciare vecchie questioni e poi le rinfaccia a sua volta”; “Vai LDA”; “Ma questi seriamente litigano per un bancone?”, si legge tra i commenti social.

Amici 21, LDA vola al serale/ Lacrime di gioia con mamma Carmela, ex Gigi D'Alessio

E una domanda sorge ora spontanea: che i sedicenti amici per la pelle, LDA e Albe, siano ormai ex amici? Staremo a vedere come evolverà la querelle.



© RIPRODUZIONE RISERVATA