LDA/ Il figlio di Gigi D’Alessio: “Granita come tutti i miei brani è 100% autobiografico”

LDA presenta Granita al Tim Summer Hits 2023

LDA è tra gli ospiti del Tim Summer Hits 2023, l’evento musicale dell’estate condotto da Andrea Delogu e Nek in prima serata su Rai2. Per il figlio di Gigi D’Alessio è arrivato il momento di presentare il nuovo singolo “Granita” che ha raccontato così alla stampa: “come tutti i miei brani, è 100% autobiografico. Il titolo è nato per caso. Mentre eravamo in studio a lavorare al pezzo, ho detto ad alta voce: ‘che sete, me la farei proprio una bella granita!’. In quel momento ci siamo guardati e ci siamo detti: ‘Granita, che bel titolo!’. Da lì ho deciso di organizzare l’evento a Napoli ed un sacco di gente è venuta a trovarmi”.

Figlio d’arte, Luca D’Alessio non ha mai fatto mistero di quanto il nome d’arte sia stato ingombrante nella sua carriera. Sui social in diverse occasioni si è sfogato toccando questo argomento e condividendo il suo pensiero con i fan. “Ho 20 anni, faccio il cantante, indole neomelodica. Sono il figlio di Gigi D’Alessio, io ho i capelli ancora. Prima lui aveva una cifra di capelli” – ha detto il cantante che ha deciso di utilizzare il nome d’arte di LDA.

LDA e il cognome importante “D’Alessio”

Non solo, LDA si è soffermato proprio sul concetto di “figlio d’arte” essendo figlio di Gigi D’Alessio. Parlando del suo cognome ha sottolineato: “non uso il mio cognome perché mi era venuta la paranoia, quindi ho scelto LDA. Sono la dimostrazione che anche da “figlio di” puoi fare qualcosa. Ho capito che volevo cantare a 14 anni, avevo paura di dirlo. Quando lo dissi a papà mi misi a piangere, credevo fosse sbagliata questa cosa”. L’essere “figlio di” non è facile, ma alla fine il cantante con le sue forze è riuscito a farsi conoscere dal grande pubblico grazie anche alla partecipazione al programma televisivo di successo “Amici di Maria De Filippi”.

“Oggi se sbaglio una piccola cosa è finita. Ho iniziato con Amici, è difficile farsi prendere, ringrazio Maria de Filippi” – ha detto LDA che sui social ironizza anche sul papà.











