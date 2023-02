LDA, Miriam Galluccio é la nuova fidanzata?/ Lei vuota il sacco con un gesto social

LDA é fidanzato con Miriam Galluccio? Spunta un curioso particolare nel web

Mentre si impone come il Cupido d’Italia, reduce dal romanticismo sprigionato a Sanremo 2023, LDA fa rumore social in coppia con Miriam Galluccio. Di recente, nel web é diventata sempre più incessante il gossip sul sospetto nuovo amore di Luca D’Alessio in arte LDA, che sarebbe subentrato nel cuore del 19enne dopo la delusione storica passata alla cronaca rosa con il nome di Emanuela Pennino. Quest’ultima, tiktoker bionda shatushata, si direbbe la musa ispiratrice di Quello che fa male, il singolo d’esordio TV che ad Amici 21 faceva conseguire al figlio di Gigi D’Alessio, tra il 2021 e il 2022, un record storico: LDA é il primo cantautore allievo a raggiungere la certificazione di disco d’oro e disco di platino FIMI, con un singolo, Quello che fa male, nella storia del talent show di Canale 5!

Ma ora che il passato é archiviato a suon di record, LDA si prepara per il rilascio di Quello che fa bene: dopo l’eponimo LDA, quest’ultimo é il suo “primo vero album” in uscita il 17 febbraio, da cui é estratta la canzone che lo consacra come il Big più giovane di Sanremo 2023, Se poi domani. Una canzone d’amore autobiografica che ha visto LDA debuttare a Sanremo in tre ruoli, come cantante, autore nel testo con Alessandro Caiazza e compositore nella musica con il cugino e direttore d’orchestra al Festival, Francesco D’Alessio.

E insieme al romanticismo della sua dedica sanremese a suon di Se poi domani, che lo consacra come il Cupido d’Italia a San Valentino, LDA manda il web in tilt anche per un nuovo bacio. Il web si dice certo che sia lui il protagonista dello scatto social del momento. E a immortalare il Big più giovane di Sanremo 2023 alle prese con la nuova effusione amorosa, nelle ore segnate dalla festa dell’amore e gli innamorati, é la protagonista stessa del bacio con il figlio di Gigi D’Alessio e l’ex moglie Carmela Barbato, Miriam Galluccio. Un particolare social che farebbe da prova provata che LDA e Miriam siano fidanzati o in alternativa conoscenti intimi.

Miriam Galluccio pubblica il bacio con LDA: lei é la musa di Quello che fa bene?

Miriam Galluccio passa così al centro del gossip come la fashion designer napoletana, subentrata nel cuore del figlio d’arte, dopo Emanuela Pennino. Dall’alto delle sue gambe chilometriche e le curve giunoniche, la 21enne sembra aver stregato il fenomeno pop di Napoli ed ex Amici 21, 19enne. La mora designer affida alle sue Instagram stories la foto che in esclusiva assoluta suggella il suo amore con LDA, mentre il “Justin Bieber italiano” mantiene un low profilo nel web della loro conoscenza. Che Miriam abbia pubblicato il bacio, all’insaputa del figlio d’arte? Nel web gira anche voce che il protagonista del bacio social sia solo un sosia di Luca D’Alessio. Ma, intanto, lo scatto romantico é virale, in quanto di dominio pubblico nel web, dove in particolare fa incetta di interazioni tra gli internauti sulle pagine social dedicate a Luca D’Alessio dai fan.

Nel frattempo, Se poi domani si impone nella Top10 della playlist di musica più rappresentativa dei giovani, Generazione zeta su Spotify Italia e LDA si riserva della facoltà di tenersi a debite distanze da ogni fonte di gossip che possa fare di lui un caso di cronaca rosa. A parlare per l’ex Amici 21, c’é la musica, o meglio le 15 tracce di Quello che fa bene, in arrivo.

E una domanda sorge ora spontanea: che sia Miriam Galluccio la musa di Quello che fa bene?

