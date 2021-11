LDA piange ad Amici 2021: crollo del figlio di Gigi D’Alessio/ “Voglio fare la sfida”

LDA piange nella casetta di Amici 2021 dopo la puntata pomeridiana trasmessa da canale 5 domenica 21 novembre. Nel corso della puntata, tutti i cantanti hanno affrontato una sfida su delle cover con LDA che non è riuscito a conquistare la fiducia di Anna Pettinelli. Quest’ultima che non ha mai nascosto di non considerare Luca D’Alessio un vero talento, ha dato zero a LDA che è così conquistato l’ultimo posto in classifica finendo nuovamente in sfida.

Albe, compagno di scuola di Luca, non condividendo il giudizio della propria insegnante, si è proposto per affrontare la sfida al posto di Luca D’Alessio. “Lui ha spaccato, io no, ma lui va in sfida mentre io resto tranquillo ed io volevo andare in sfida al suo posto”, spiega Albe a Maria De Filippi che, nel daytime in onda oggi, martedì 23 novembre, si è collegata con la casetta per parlare proprio di Albe e Luca.

Il crollo di LDA ad Amici 2021

Se Albe prova a spiegare la propria posizione ribadendo di non voler mettere in dubbio la propria insegnante, ma di non condividere il voto che ha dato a Luca, quest’ultimo crolla non trattenendo le lacrime. “Io voglio affrontare la sfida. L’unica cosa che mi dispiace è che io abbia paura della sfida”, spiega LDA che non ha mai nascosto di non tollerare l’atteggiamento di Anna Pettinelli nei suoi confronti.

La Pettinelli, poi, invia un messaggio a Luca D’Alessio in cui spiega di avergli dato zero solo perchè l’idea è arrivata da Rudy Zerbi. “Faccio finta di non conoscere il suggerimento di Rudy Zerbi e basandomi su quello che ho ascoltato ti do quattro perchè comunque eri stonato e le barre non erano un granchè”, dice l’insegnante.

