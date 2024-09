Solo 5 regole, questo ciò che ha permesso ad uno scienziato di Harvard di poter ringiovanire di ben 30 anni. Il fortunato si chiama David Sinclair, un professore di genetica nonché biologo della prestigiosa università americana, che ha confessato che bastano solo delle piccole regole di vita per appunto ringiovanire o comunque allungare la propria vita.

IL RISTONAUTA/ Gli oltre 50 tipi di gnocchi da gustare al Pasto Giusto

Come vi abbiamo già raccontato, negli ultimi anni sono tanti, soprattutto fra i più facoltosi, coloro che stanno perseguendo la vita eterna o comunque un modo per poter invecchiare al meglio, e David Sinclair di Harvard, avrebbe di fatto trovato la chiave ma senza alcuno stravolgimento della propria vita ne tanto meno senza alcuna pozione magica, anzi, le regole che consiglia lo stesso sono alla portata di tutti e facilmente seguibili, di conseguenza tutti possiamo ringiovanire di molti anni se le seguiamo.

Dieta e pane “Un binomio perfetto per il cuore”/ Quanto mangiarne ogni pasto?

IL PROF HARVARD: “ATTENZIONE A ZUCCHERI E CARBOIDRATI PROCESSATI”

La prima delle 5 regoli base del prof di Harvard è l’eliminazione degli zuccheri, un consiglio che spesso e volentieri viene dato da nutrizionisti e specialisti dell’alimentazione. Sarebbero proprio loro i principali responsabili del nostro invecchiamento, nonché del rischio dell’insorgere di malattie croniche. Soprattutto a livello fisico porta alla perdita di tono ed elasticità, nonché alla formazione di rughe.

Altro nemico numero uno del nostro corpo sono i carboidrati processati, ovvero, tutti quelli che si trovano ad esempio nel pane bianco, ma anche nei cracker o nei grissini, e che aumentano il livello di glucosio nel sangue, con il rischio di danneggiare il cuore. Preferiti i prodotti integrali, che di contro hanno un indice glicemico più basso. Il professore di Harvard consiglia anche di evitare sia i latticini quanto le carni rosse. In questo caso non si tratterebbe di elementi molto dannosi come i due suddetti, ma andrebbero comunque ridotti a poche quantità alla settimana, preferendo invece cibi a base vegetale come ad esempio la frutta secca, ma anche i legumi, quindi il tufo e il seitan. Si tratta tra l’altro di prodotti che aiutano a contrastare l’insorgere di gravi malattie come quelle cardiovascolari ma anche i tumori.

Spreco alimentare/ Bruno (Banco Alimentare): "Ecco come combatterlo a partire da casa nostra"

IL PROF HARVARD E LE REGOLE CHE ALLUNGANO LA VITA: “NO ALL’ALCOL”

Altro grande nemico della nostra salute, anche questo ben risaputo, è l’alcol, che secondo Sinclair bisognerebbe ovviamente moderare in tutte le sue forme. In ogni caso, sempre meglio preferire tisane senza zuccheri, bevande analcoliche e acqua fruttata. Attenzione ovviamente alle bevande gassate che fanno molto male.

Per il biologo vanno evitati come la peste anche i prodotti ultraprocessati, quelli realizzati dall’industria alimentare come ad esempio i cibi confezionati a lunga conservazione, ed è sempre bene leggere le etichette prima di fare la spesa, diffidando dagli ingredienti con nomi troppo lunghi. Infine l’ultimo consiglio, fare attività fisica, con un minimo di tre volte a settimana per dieci minuti. Va bene anche una camminata ma basta che si fa del movimento soprattutto coloro che fanno una vita troppo sedentaria.