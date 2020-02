Le collegiali Nicole Rossi e Jennifer Poni/ Buona la prima ma… (Pechino Express)

Nicole Rossi e Jennifer Poni navigano alla volta dell’isola thailandese a bordo di una barca di pescatori. Le due giovani Collegiali iniziano l’avventura di Pechino Express cimentandosi nella prima prova: pescare dall’acqua una cassa con tutte le informazioni per riuscire a far ripartire il motore della barca. La trovano ma non finisce qui: hanno infatti un indovinello da risolvere. Le due nonostante siano fresche di studi non riescono a risolvere l’enigma. Alla fine sono le penultime ad arrivare alla soluzione. Sull’isola si trovano di fronte a un’altra sfida: trovare la casa e la famiglia in una foto e rintracciare gli zaini. “Siamo qui per dimostrare che la nuova generazione è spesso sottovalutata”, fanno sapere, ma l’episodio dello zaino non giova decisamente a loro favore. La prova prosegue con un atto di rispetto: mangiare la zuppa di pesce piccante preparata dagli ospiti. Intanto Costantino aspetta i concorrenti sulla spiaggia e le collegiali cercano di correre il più veloce possibile. Arrivano al tappeto rosso dopo grande fatica. Finalmente inizia il gioco ma con una complicazione: devono recuperare le mappe dalla baia. Le due, nonostante la lentezza dimostrata nelle altre prove riescono a farcela e proseguono. Arrivano in porto e partono. Arrivate sulla nuova isola cercano un passaggio. Riescono a trovare una famiglia che le porti a destinazione ma poi Costantino le informa che devono scendere e cercare alloggio. Hanno molta difficoltà a trovar alloggio e alla fine lo trovano proprio in un collegio. “Chi non ha mai desiderato dormire in una scuola?”, è la battuta di Jennifer, in riferimento ovviamente alla sua precedente presenza nel “reality” di casa Rai. A questo punto della gara sono all’ottavo posto, a pari merito con le top. Arriva la mattina e con questa una nuova sfida: trovare i cibi da offire in segno di riconoscenza a un’edicola votiva. Poi le due si dirigono verso Phanom cercando autostop, ce la fanno e arrivano al tempio. Non sono però tra le prime tre coppie. Partono quindi per la prossima meta e decidono di unirsi alle modelle. Giungono alla scuola di scimmie e dopo aver fallito la prova degli 8 cocchi si trovano a raccoglierne 40. Partono quindi per la prossima meta, Surat Thani. Sono le quarte ad arrivare.

LE COLLEGIALI NICOLE E JENNIFER: BUONA LA PRIMA, SI CONFERMERANNO?

Nicole e Jennifer nel corso della prima puntata di Pechino Express sono state le piccoline del gruppo, quelle verso cui non c’erano grandi aspettative. Dopo una prima prova matematica a rilento e qualche guaio con una zuppa un po’ troppo piccante le due collegiali si sono dimostrate due ossi duri. I principali pregi che hanno dimostrato sono la strategia e la grande capacità di mettersi in gioco. Ottimo il legame che hanno creato con le due top. Sicuramente le aspettative per le collegiali nella prossima puntata sono alte e ci si attende che riescano a continuare il gioco con la strategia che sono riuscite a elaborare verso la fine della prima puntata. Il video della presentazione a Pechino Express





