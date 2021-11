Le Endrigo, X Factor 2021/ A rischio eliminazione dopo la versione di Malamente di Rosalia?

Le Endrigo a X Factor: la band che appartiene al Roster di Emma è pronta per un’altra performance durante i live del talent show musicale di Sky. Dopo aver conquistato tutti con il loro inedito “Cose più grandi di te”, questa volta la band bresciana torna sul palco dei live di X Factor con una cover. A decidere il brano è stata Emma che ha scelto per il quartetto bresciano la canzone “Malamente” di Rosalia, brano presente nella colonna sonora del film “Dolor y gloria” di Pedro Almodóvar. La band durante l’ultima puntata dei Live non ha convinto però con la cover di “A far l’amore comincia tu” di Raffaella Carrà; nonostante abbiano completamente rivoluzionato il brano portato al successo mondiale dall’indimenticabile Carrà, la band non ha convinto pubblico e giuria.

A cominciare da Mika contrariato dalla loro esibizione: “se aveste 16 anni potrei capirlo, ma essendo adulti, a maggior ragione che siete i primi ad esibirvi, non posso accettarlo”. Anche Hell Raton non ha apprezzato la loro versione: “sono in dubbio su di voi”, mentre Manuel Agnelli è stato leggermente più accomodante.

Le Endrigo non convincono con la cover di Raffaella Carrà

“La performance è stata ottima, ma fate qualcosa di ancora più punk” – è stato il giudizio di Manuel Agnelli alla performance de Le Endrigo sulle note di “A far l’amore comincia tua”. A difendere il quartetto bresciano ci ha pensato “mamma” Emma che, invece, è rimasta entusiasta dalla loro prova: “portate sul palco quello che siete realmente. Il pezzo era complicato e rischiavate di essere offensivi, ma non è stato così. È stato un bell’omaggio”.

Che dire, per la band bresciano è arrivato il momento decisivo. Riusciranno Gabriele Tura, Matteo Tura, Ludovico Gandellini e Vittorio Massa a conquistare il pubblico da casa e la giuria continuando così la loro avventura a X Factor?

