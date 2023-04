Pagelle Amici 22 e eliminato quinto serale/ Angelina e Maddalena top, Federica delude

Le pagelle quinto serale di Amici 22: Angelina Mango di un altro livello

La quinta puntata serale di Amici 22 può dirsi un appuntamento TV al cardiopalmo, con Angelina Mango e Maddalena Svevi che si confermano il top nelle rispettive categorie di appartenenza, canto e ballo. Sulla base delle relative performance e le annesse reazioni di occhio e orecchio di critica e pubblico, é intanto possibile delineare delle pagelle a prima firma di Il sussidiario.net.

Amici 22, Angelina Mango raccomandata?/ La sentenza di Laura Pausini

Al rinnovato appuntamento del serale di Amici 22, quando ormai manca sempre meno alla finale del talent show, Angelina Mango sfodera ancora una volta tutte le sue capacità nella duttilità artistica del suo talento nel canto, tornando a sorprendere, fan e non. Riadatta dall’inglese in salsa “spanglish”, all’italiano, la hit latin pop Don’t go yet di Camila Cabello, diventando una hit maker dell’estate, ma non solo. Si esibisce in una cover emotivamente travolgente sulle note di Quanto chiove, del compianto cantautore più innovativo che la musica made in Italy ricordi di Napoli e la cultura pop partenopea, Pino Daniele. E il voto per la figlia d’arte di Laura Valente e Pino Mango non può che essere inevitabilmente “over the top”, 10 e lode!

Ramon piange ad Amici 2023: "Sempre stato solo, ho sofferto tanto"/ Poi si salva dall'eliminazione

É poi la volta di Cricca, il compagno di squadra nei CuccaLo di Angelina Mango. Il cantautore di Se mi guardi così si esibisce ancora una volta sia in solitaria che in duetto con la figlia d’arte e a dispetto di chi, tra i detrattori, lo taccerebbe di incoerenza artistica accusandolo di nascondere le sue vere sensazioni ed emozioni per palesarsi forte ad ogni costo, si lascia andare ad un meltdown pubblico. Questo, nel momento in cui si scopre a rischio eliminazione al ballottaggio di Amici 22 a che lo vede contrapporsi a Federica Andreani e Ramon Agnelli. Il cantautore emerge in tutte le sue sfaccettature, spaziando da esibizioni di repertorio del made in Italy alle hit international e, in fusione con Angelina, é in grado di rubare la scena agli altri cantanti in corsa creando un’alchimia magica: é in grado di prestarsi ad hit del calibro di Halo di Beyoncé, eseguita in duetto con la Mango, e alla cover sulle note di Vieni da me de Le vibrazioni, rispettando l’originale senza rinunciare alla personale cifra stilistica. Voto: 9.

AMICI 22 SERALE 2023, 5a PUNTATA/ Diretta e eliminato: Federica eliminata

Si passa, poi, al cantautore dei TodArisa, Wax, che come espresso da Michele Bravi emoziona sorprendendo i telespettatori, anche tra i più scettici rispetto alle sue capacità artistiche. Il milanese, oltre a mettersi al servizio di una convincente cover sulle note di E Raffaella é mia di Tiziano Ferro, é in grado di riscrivere una canzone con l’aggiunta di barre rilasciate di suo pugno, ed é la volta di una dedica speciale che emoziona tutti nella sua verità, La mia dedica a Maria sulle note di Giorgio Gaber: “Maria é la libertà, Maria é il sogno, Maria é la televisione”. Ancora una volta Wax si riscopre un artista imprevedibile e dalla scrittura creativa sorprendente. Può così dirsi un inarrestabile animale da palco, ben al di là delle critiche dei detrattori che gli contestano il rifiuto dei guanti di sfida degli insegnanti di canto, limes che lui bolla come “limitativi della libertà di espressione”. Voto: 8.

Aaron Cenere, membro del team Cele & Zerbi, può dirsi uno dei talenti competitor del circuito canto di Amici 22, tra i più versatili. É in grado di prestarsi ad un pezzo di repertorio del made in Italy così come in una hit dal sound international, confermandosi un “performer” TV nostrano degno di nota. Anche se il crollo che lo vede protagonista, in primis dovuto alla critica mossa in particolare dal giudice Cristiano Malgioglio -che gli contesta di non riuscire ad emozionare con il suo staging- denota un margine di immaturità artistica, probabilmente detratta dalla giovane età. Voto: 7 e mezzo.

L’eliminata di Amici 22, Federica Andreani, delude le aspettative maturate sul suo conto. Si esibisce in più di una performance, non riuscendo mai a raggiungere la sufficienza nella cifra stilistica personale che le ha permesso di essere promossa al serale di Amici, nonostante i mancati studi del canto. Propone Higher di Rihanna e il suo singolo Scivola, e, al di là dell’ausilio dell’autotune di cui é spesso tacciata insieme al compagno di squadra nei TodArisa, Wax, non riesce a ritrovare la Federica che cantava e incantava con la sua intenzione vocale vincente. Voto: 4.

Maddalena Svevi sorprende, nel circuito ballo, e…

Per la quota circuito ballo, é poi la volta di Maddalena Svevi. L’allieva di Emanuel Lo nel team CuccaLo dimostra di essere l’elemento, tra i ballerini in corsa ad Amici 22, dalla crescita più marcata. Lo si rileva, in particolare per dinamismo tecnico e intensità espressiva nel movimento, nelle performance di ballo sulle note di Il mare d’inverno e Left outside alone. La “gattina” , così come viene etichettata dalla maestra avversa Alessandra Celentano, può dirsi una garanzia per uno show di high level assicurato. Merita la finale: voto 10.

Nel ballo, la diretta rivale della Svevi e pupilla della Celentano nei Zerbi & Cele, Isobel Fetiye Kinnear, si riscopre come un’artista dal talento poliedrico. Inaspettatamente sfodera la sua voce in chiave “pre-rec” prestando la voce a All the jazz, la canzone su cui é montato il guanto di sfida che la vede contrapporsi a Maddalena, che invece opta per la versione “playback” della prova a due opzioni facoltative (come previsto su richiesta dalla nipote del Molleggiato Adriano Celentano, NDR). Ed é coinvolgente anche in una performance dal movimento più veloce, sulle note di One night only di Beyoncé, anche se al confronto con Maddalena la “gattina” batte l’australiana in fatto di sensualità, in particolare per i gusti del giudice Cristiano Malgioglio: voto 8.

Ramon Agnelli, il compagno di squadra dell’australiana, si salva al ballottaggio che lo vede a rischio eliminazione, quando é contrapposto a Federica Andreani. La quinta puntata serale di Amici 22 lo vede confermarsi come un grande rappresentante della danza classica nonché la nuova promessa candidatura per il titolo di ballerino professionista nel corpo di ballo di Amici. Questo, in particolare, quando si esibisce nelle due prove dallo spiccato dinamismo di ballo, sulle note di Il mio canto libero e Bring me to life, dove il giovane talento sorprende per linee fisiche e tecnica nel ballo. Voto: 9.

Mattia Zenzola, il più amato dall’occhio pubblico tra i ballerini competitor in corsa ad Amici 22, delude dal momento che registra una sola performance e in coppa con Benedetta Vari, la neo professionista nel corpo di ballo ad Amici. La sua performance, tuttavia, é la più attesa tra quelle previste del circuito ballo del talent show. E sulle note di Twist and shout, il membro latinista nei TodArisa si riconferma un vero performer nel parteneraggio di livello. Peccato che l’esibizione duri troppo poco e c’é chi temerebbe la sua sparizione dalla TV di Canale 5, come accaduto per l’ex Amici 21, Nunzio Stancampiano, ormai fuori dai palinsesti Mediaset. Voto: 9 e mezzo.













© RIPRODUZIONE RISERVATA