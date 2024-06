Pagelle Danimarca Serbia/ I voti del primo tempo (Europei 2024, oggi 25 giugno)

PAGELLE DANIMARCA SERBIA: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

Siamo arrivati all’appuntamento con le pagelle di Danimarca Serbia, la partita che ci deve dire se una delle due nazionali, o magari entrambe, riusciranno a centrare la qualificazione agli ottavi degli Europei 2024. C’era tanta attesa per la sfida del girone C: da una parte la Danimarca che, semifinalista tre anni fa, si ripresentava al torneo con una nazionale poco modificata nei fatti ma che in realtà nelle prime due partite ha fatto parecchia fatica, mostrando di non aver fatto il salto di qualità soprattutto in quei giovani che avevano incantato e sfiorato la grande impresa contro l’Inghilterra, nella semifinale di Wembley.

Dall’altra parte una Serbia cui il talento non è mai davvero mancato, ma che quando arrivano i grandi appuntamenti si scioglie lasciando intendere una concretezza agonistica tutta da trovare: nonostante la presenza di due goleador come Vlahovic e Aleksandar Mitrovic, nonostante un centrocampo e una trequarti ricche di qualità, la Serbia ha rischiato addirittura la sconfitta contro la Slovenia e un’eliminazione anticipata. Le aspettative su questa sorta di spareggio erano davvero tante: come sta andando allora la partita? Scopriamolo con le pagelle di Danimarca Serbia e, per ora, i voti del primo tempo.











