DIRETTA DANIMARCA SERBIA/ Video streaming tv: tre incroci e sfida a senso unico (Euro 2024, oggi 25 giugno)

DIRETTA DANIMARCA SERBIA: I TESTA A TESTA

Piuttosto breve è la storia che ci accompagna verso la diretta di Danimarca Serbia, anche perché dobbiamo prendere in considerazione solo le partite da quando la Serbia ha assunto l’attuale fisionomia dal punto di vista politico. Ecco allora che si contano solamente tre partite, con una storia davvero a senso unico dal momento che ha sempre vinto la Danimarca. Le prime due partite risalgono al girone di qualificazione per gli Europei 2026: l’andata fu venerdì 14 novembre 2014 e la Danimarca andò a vincere per 1-3 in Serbia.

Gli scandinavi concessero poi il bis anche nel match di ritorno casalingo, giocato sabato 13 giugno 2015 e terminato con il punteggio di 2-0 in favore della Danimarca. Infine, abbiamo anche un match amichevole, che fu disputato martedì 29 marzo 2022 e vide una netta affermazione della Danimarca, con il punteggio di 3-0 al triplice fischio finale. Di conseguenza è pesantissimo per la Serbia anche il bilancio dei gol segnati, che sono ben otto per i danesi e solamente uno per i serbi, che stasera dovranno quindi provare anche a ribaltare questa storia finora a senso unico. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DANIMARCA SERBIA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non è questa la partita del girone C scelta per la trasmissione in chiaro nell’ultima giornata, di conseguenza la diretta tv di Danimarca Serbia sarà stasera riservata ai soli abbonati a Sky Sport. Questo limita di conseguenza anche le possibilità di seguire la diretta streaming video Danimarca Serbia della partita di Monaco di Baviera, per la quale i punti di riferimento saranno i servizi offerti da Sky Go e Now TV su abbonamento.

DANIMARCA SERBIA: POTREBBE ESSERE UNO SPAREGGIO

La posta in palio sarà altissima alle ore 21.00 di stasera, martedì 25 giugno, nella diretta di Danimarca Serbia per la terza e ultima giornata del girone C di Euro 2024 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, sotto la direzione dell’arbitro francese Francois Letexier. Basta infatti dare uno sguardo anche superficiale alla classifica di questo gruppo per capire che in palio nella diretta di Danimarca Serbia ci sono i destini di entrambe le Nazionali. La Danimarca finora ha ottenuto due pareggi per 1-1 in altrettante partite disputate: senza infamia e senza lode, oggi potrebbe bastare il terzo segno X per esultare, però non sembra essere la Danimarca che tre anni fa si spinse fino alle semifinali.

Più delicata la situazione della Serbia, che a sua volta ha un pareggio per 1-1, unito però a una sconfitta. Gli slavi al momento sono ultimi in classifica, ma con una vittoria si ribalterebbe tutto e allora chissà se questa potrà essere la volta buona per mostrare il talento che tutti riconoscono a una Serbia che però fa troppa fatica ad uscire dalla mediocrità. Stasera potrebbe essere l’ennesima dimostrazione di ciò, oppure il giorno della grande rivincita: un motivo in più per scoprire che cosa ci potrebbe riservare la diretta di Danimarca Serbia…

PROBABILI FORMAZIONI DANIMARCA SERBIA

Con queste premesse, è naturalmente doveroso scoprire che cosa ci dicono le probabili formazioni per la diretta di Danimarca Serbia. Il c.t. Kasper Hjulmand dovrebbe schierare la sua Danimarca con il modulo 3-4-1-2 e questi possibili titolari: il figlio d’arte Schmeichel in porta, protetto dai tre difensori Andersen, Christensen e Vestergaard; linea a quattro invece a centrocampo, aperta a destra da Maehle per poi proseguire con Hojbjerg, Hjulmand e Kristiansen; naturalmente sulla trequarti Eriksen e infine il tandem d’attacco composto da Hojlund e Damsgaard per la Danimarca.

La replica della Serbia dovrebbe invece concretizzarsi nel modulo 3-4-1-2 speculare a quello avversario. Il c.t. Dragan Stojkovic dovrebbe scegliere come estremo difensore Rajkovic, protetto dalla linea a tre con Veljkovic, Milenkovic e Pavlovic; si ripete anche per la Serbia la linea a quattro di centrocampo con Zivkovic, Milinkovic Savic, Lukic e Mladenovic da destra a sinistra; qui il trequartista è Tadic, alle spalle dei due attaccanti Mitrovic e Vlahovic.

SCOPRIAMO ANCHE PRONOSTICO E QUOTE

Con una posta in palio così alta, è difficile anche sbilanciarsi nel pronostico sulla diretta di Danimarca Serbia. Le quote dell’agenzia Snai vedono leggermente favoriti i danesi, per cui il segno 1 è quotato a 2,30 mentre si sale a quota 3,10 sul segno 2 qualora vincessero i serbi. L’ipotesi più remunerativa è infine il pareggio, perché il segno X varrebbe 3,50 volte la posta in palio.

