DIRETTA SLOVENIA SERBIA/ Video streaming tv: quattro precedenti, perfetto equilibrio (Europei 2024 20 giugno)

CI sono soltanto quattro precedenti nella diretta di Slovenia Serbia: due giocati per le qualificazioni agli Europei 2012, due che sono particolarmente recenti perché andati in scena nell’ultima fase a gironi di Nations League. il bilancio è in perfetto equilibrio: abbiamo una vittoria a testa e due pareggi, curioso anche il fatto che ciascuna nazionale abbia timbrato un pari casalingo (e di conseguenza anche esterno) mentre le due vittorie sono maturate sempre a domicilio. Contenuta quella della Slovenia, per la quale bisogna tornare all’ottobre 2011: il gol decisivo era stato realizzato da Dare Vrsic, su punizione, nel recupero del primo tempo.

Netta l’affermazione della Serbia, a giugno di due anni fa: un 4-1 con primo tempo segnato dal botta e risposta tra Aleksandar Mitrovic e Petar Stojanovic, poi la nazionale già guidata da Dragan Stojkovic aveva dilagato nella ripresa trovando le reti di Sergej Milinkovic-Savic, Luka Jovic e Nemanja Radonjic che fino al gennaio scorso abbiamo visto indossare la maglia del Torino. Sarà allora molto interessante scoprire cosa succederà oggi nella diretta di Slovenia Serbia, la prima partita tra le due nazionali nella fase finale di un grande torneo. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SLOVENIA SERBIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà solo sulla televisione satellitare la diretta tv di Slovenia Serbia, dunque un appuntamento riservato agli abbonati che potranno selezionare i canali Sky Sport Uno (numero 201 del decoder), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251 oppure Sky Sport 4K laddove questa opzione sia disponibile. I clienti, senza costi aggiuntivi, potranno poi seguire Slovenia Serbia degli Europei 2024 anche in diretta streaming video: in questo caso, con i dati del proprio abbonamento, servirà attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

SLOVENIA SERBIA: UN DERBY DELICATISSIMO!

La diretta di Slovenia Serbia è certamente un match molto interessante: per gli Europei 2024, seconda giornata nel girone C, le due nazionali scendono in campo alle ore 15:00 di giovedì 20 giugno 2024 all’Allianz Arena, e daranno vita a un derby balcanico che, affidato all’arbitro rumeno Istvan Kovacs, avrà come obiettivo quello di restare vivi per la qualificazione agli ottavi. La Slovenia se non altro ha pareggiato all’esordio, contro la sempre insidiosa Danimarca: un punto da tenersi stretto, ma il problema per questa nazionale è che pareggiare anche oggi potrebbe non servire perché all’ultima giornata bisognerà incontrare l’Inghilterra, la più forte di tutte.

Spera invece la Serbia, che poi avrà proprio gli scandinavi: a dire il vero l’Aquila non ha demeritato contro i tre leoni ma ha comunque perso avendo le sue occasioni, ora dunque si tratterà di concretizzare maggiormente la mole di gioco e soprattutto partire bene fin da subito. Aspettiamo che l’intrigante diretta di Slovenia Serbia ci faccia compagnia, nel frattempo bisogna valutare in che modo i due CT potrebbero schierare le loro nazionali sul terreno di gioco di Monaco di Baviera e dunque prendiamoci del margine per leggere insieme quelle che sono le probabili formazioni di questa partita agli Europei 2024.

PROBABILI FORMAZIONI SLOVENIA SERBIA

Stando alle ipotesi, Matjaz Kek per la diretta Slovenia Serbia potrebbe confermare in blocco il 4-4-2 di domenica: certamente avremo Oblak tra i pali e davanti a lui potremmo vedere ancora Drkusic e Bijol con Karnicnik e Janza a correre sulle fasce laterali, davanti a questi due esterni i favoriti per completare le catene restano rispettivamente Stojanovic e Mlakar mentre nel settore nevralgico del campo agiranno Elsnik e Gnezda Cerin, i due bombardieri ai quali saranno richiesti i gol saranno l’intoccabile Sesko e Sporar, che rimane favorito sulla concorrenza.

Nella Serbia, Dragan Stojkovic deve sostituire l’infortunato Kostic: dentro Mladenovic, poi potrebbe giocare Tadic sulla trequarti con Vlahovic e Aleksandr Mitrovic davanti, in questo caso allora arretrebbe Sergej Milinkovic-Savic prendendo il posto di Lukic oppure di Gudelj, che può giocare nel terzetto difensivo con Milenkovic e Strahinja Pavlovic scalzando Veljkovic. In ogni caso il portiere della Serbia anche per questa partita degli Europei 2024 sarà Rajkovic, mentre a completare la nazionale sarà Zivkovic schierato largo a destra.

QUOTE E PRONOSTICO SLOVENIA SERBIA

La diretta di Slovenia Serbia ci propone anche le quote che sono state previste dall’agenzia Snai: il segno 1 è da giocare per la vittoria slovena e vi farebbe guadagnare una quota corrispondente a 4,75 volte quello che avrete investito sulla partita, il segno X per il pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 3,40 volte la posta in palio e infine l’eventualità della vittoria della Serbia, per la quale puntare sul segno 2, con questo bookmaker ha un valore equivalente a 1,85 volte la somma che avrete giocato per gli Europei 2024.











