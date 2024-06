Pagelle Inghilterra Slovenia/ I voti del primo tempo (Europei 2024, oggi 25 giugno)

PAGELLE INGHILTERRA SLOVENIA: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

Cosa ci dicono le pagelle di Inghilterra Slovenia? Presentiamo i voti del primo tempo nella partita decisiva del girone C agli Europei 2024. L’Inghilterra fino a qui non ha particolarmente convinto: in patria le critiche si sprecano, sappiamo che i tabloid possono essere molto severi ma è anche corretto dire che la nazionale finalista di tre anni fa ha battuto la Serbia di misura e poi si è arenata sulla Danimarca. Avrebbe dovuto dominare il girone, all’ultima giornata è certamente qualificata agli ottavi ma rischia un percorso difficile: di certo, per tornare a giocarsi il titolo, l’Inghilterra dovrà crescere molto nei prossimi impegni.

Dalla Slovenia non ci si aspettavano certo miracoli: piccola nazionale, sia pure con tradizione anche positiva, si è presentata agli Europei 2024 sapendo che anche solo gli ottavi sarebbero stati un obiettivo difficile da centrare, e la convinzione si è rafforzata quando è arrivato il sorteggio del girone C. Tuttavia la Slovenia ha saputo stupire: sempre in gol con i suoi terzini, ha fermato prima la Danimarca e la Serbia, e senza quel gol subito da Luka Jovic al 95’ sarebbe già oggi qualificata. Il pass arriverà stasera? Vedremo, intanto disamo uno sguardo ai voti del primo tempo nelle pagelle di Inghilterra Slovenia.











