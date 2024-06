DIRETTA DANIMARCA INGHILTERRA/ Video streaming Rai 2: gli scandinavi cercano rivincita (Euro 2024, 20 giugno)

DIRETTA DANIMARCA INGHILTERRA: I TESTA A TESTA

Abbiamo ampiamente ricordato che la diretta di Danimarca Inghilterra rappresenta la riedizione della semifinale che si era giocata a Wembley tre anni fa: nel penultimo atto degli Europei i tre leoni avevano tremato essendo costretti ai tempi supplementari, peraltro andando sotto per effetto del gol di Mikkel Damsgaard e rimontando con l’autorete di Simon Kjaer. Poi al minuto 104 l’Inghilterra aveva beneficiato di un rigore, apparso anche generoso: Kasper Schmeichel lo aveva parato a Harry Kane che però si era ritrovato il pallone a disposizione e non aveva sbagliato, consegnando la finale casalinga alla sua nazionale.

Scorrendo ancora l’elenco dei precedenti, possiamo notare che Danimarca e Inghilterra si erano affrontate anche nel girone degli Europei 1992, e quella volta era stato un trionfo a sorpresa per gli scandinavi che comunque contro gli inglesi avevano pareggiato senza reti. Abbiamo poi gli ottavi del Mondiale 2002, con una netta affermazione per l’Inghilterra allenata da Sven-Goran Eriksson: a segno Rio Ferdinand, Michael Owen e Emile Heskey nel solo primo tempo, poi sarebbe arrivato il Brasile e quella famosa punizione di Ronaldinho a spezzare per l’ennesima volta i sogni di gloria dei tre leoni, che ci riprovano ora agli Europei 2004. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA DANIMARCA INGHILTERRA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà Rai Due a occuparsi della diretta tv di Danimarca Inghilterra, e non è una novità perché questo canale copre la messa in onda delle partite delle ore 18:00 agli Europei 2024: appuntamento in chiaro per tutti con l’alternativa, per gli abbonati, della televisione satellitare su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio (numeri 201 e 202 del decoder), in entrambi i casi sarà garantito anche il servizio di diretta streaming video per assistere al match, vale a dire con sito o app di Rai Play oppure con l’applicazione Sky Go per i clienti del satellite. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI DANIMARCA INGHILTERRA

DANIMARCA INGHILTERRA: SCANDINAVI PER LA RIVINCITA!

Partita diretta dall’arbitro portoghese Artur Dias, Danimarca Inghilterra ci farà compagnia alle ore 18:00 di giovedì 20 giugno: nella seconda giornata del girone C agli Europei 2024 si gioca una partita che ha il sapore della rivincita per la nazionale scandinava, che tre anni fa aveva messo grande paura ai tre leoni sfiorando quella che sarebbe stata una splendida finale nella rassegna continentale. Cambiata poco da allora, la Danimarca ha esordito agli Europei 2024 con un pareggio contro la Slovenia: non il risultato migliore, soprattutto oggi bisognerà fare risultato per evitare che l’ultima giornata del girone si trasformi in un dentro o fuori più complicato del previsto.

L’Inghilterra parte favorita, ma dovrà dimostrare sul campo il suo status: nella prima partita non ha brillato in maniera particolare, conta però che abbia portato a casa una vittoria contro la Serbia ponendosi al comando della classifica, adesso per i leoni arriva un match che potrebbe già portare in dote gli ottavi di finale e dunque consentire a Gareth Southgate, sempre che non lo faccia oggi, di girare i suoi calciatori con un po’ di turnover. Sarà molto interessante scoprire quello che succederà nel corso della diretta di Danimarca Inghilterra, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche considerazione sulle probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI DANIMARCA INGHILTERRA

Entrambi gli allenatori potrebbero confermare le loro scelte nella diretta di Danimarca Inghilterra: partiamo da Kasper Hjulmand che manderà in campo Joachim Andersen, Vestergaard e Christensen davanti a Kasper Schmeichel, poi Bah e Victor Kristiansen sulle corsie laterali di un centrocampo nel cui settore nevralgico agiranno ancora Hojbjerg e Morten Hjulmand, che resta favorito su Delaney. Eriksen si prende la maglia di trequartista alle spalle delle due punte, Dolberg insidia Wind che però è sempre in vantaggio per affiancare Hojlund nel reparto offensivo.

Southgate gioca con il 4-2-3-1: coppia Stones-Guéhi a protezione di Pickford, Walker largo a destra e Trippier che per ora dovrebbe mantenere la maglia a scapito di Shaw sulla corsia mancina. Così farebbe Alexander-Arnold nei confronti del giovane Mainoo in mediana, dove comanda Declan Rice; sulla trequarti potrebbe arrivare qualche avvicendamento, rischia soprattutto Foden che potrebbe avere un turno di riposo con Jarrod Bowen titolare, ma verosimilmente anche il gioiello del Manchester City sarà in campo facendo reparto con Saka e Bellingham, naturalmente alle spalle di Harry Kane.

PRONOSTICO E QUOTE DANIMARCA INGHILTERRA

Le quote che l’agenzia Snai ha previsto per la diretta di Danimarca Inghilterra, che possiamo brevemente leggere a margine della partita valida per il gruppo C agli Europei 2024, indicano nei tre leoni i chiari favoriti: il segno 2 per la loro vittoria ha un valore pari a 1,65 volte quanto messo sul tavolo, siamo già a una somma pari a 3,65 volte la giocata per il segno X che identifica il pareggio mentre il segno 1, sul quale dovrete puntare per l’affermazione della Danimarca, con questo bookmaker vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 5,75 volte l’importo investito sul match.











