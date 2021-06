Le pagelle Italia Austria/ Voti partita: treno Spinazzola, Arnautovic.. (primo tempo)

PAGELLE ITALIA AUSTRIA: PRIMO TEMPO

Il primo tempo di Italia Austria, partita valida per gli ottavi di finale degli Europei 2020, è appena terminato sul risultato di 0 a 9 ed è tempo di pagelle per l’analisi immediata delle prestazioni migliori e peggiori delle due squadre. Dunque, arrivano i primi voti al termine dei primi 45 minuti di gioco, mentre le squadre rientrano negli spogliatoi per l’intervallo. La partita comunque si è subito rivelata molto piacevole, complice la convinzione degli azzurri in fase di costruzione della manovra. La fase di studio è durata pochissimo, perché entrambe le squadre hanno scelto di affrontarsi subito, ma l’Italia ha rischiato pochissimo, sicuramente meno degli avversari. A guadagnarne la qualità del gioco. Non sono mancate infatti le opportunità, non sfruttate alla perfezione. Di sicuro ci sono le premesse per vedere un secondo tempo più spettacolare.

Per l’Austria si è subito messo in mostra Dragovic, che ha provato ad alzare un muro contro le incursioni azzurre. Importanti in questa prima frazione di gioco i suoi interventi in anticipo, non facili quando si aggirano Insigne e Immobile dalle sue parti. Quest’ultimo poi avrebbe potuto sbloccare la partita al 32′ col suo tiro insidioso dalla distanza che si è stampato purtroppo per l’Italia sul palo. Bachmann sembrava imbattuto. Invece per l’Austria a creare maggiori insidie sono le trame di Baumgartner, tra i migliori dell’Austria in questo primo tempo. Più efficace è invece Spinazzola, che fa il bello e cattivo tempo sulla sinistra. Se lo può permettere anche grazie al lavoro di Insigne, che si abbassa in fase difensiva per aiutarlo quando è l’Austria ad attaccare sulla fascia. E infatti al 42′ mette in difficoltà Bachmann con un tiro che costringe il portiere austriaco a concedere il corner.

PAGELLE ITALIA AUSTRIA: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO ITALIA (PRIMO TEMPO): 6.5. Ha il pallino del gioco, crea anche qualche occasione, è attenta in fase difensiva. Un primo tempo in linea con quanto visto finora. Quel che manca per ora, e non è poco, è l’ultima idea, quella per chiudere in maniera efficace l’azione offensiva.

MIGLIORE ITALIA (PRIMO TEMPO): SPINAZZOLA 6.5. Tra i migliori azzurri di questo Europeo. Anche stasera l’esterno è protagonista. Mette alle corde Lainer sulla fascia e in crisi tutta la fase difensiva austriaca. Manca l’ultimo passaggio.

PEGGIORE ITALIA (PRIMO TEMPO): DI LORENZO 5.5. La presenza di Baumgartner dalle sue parti gli impone maggiore attenzione, questo lo spinge a non sbilanciarsi troppo in avanti, quando poi riesce a farlo non ci mette qualità. Forse pesa anche il fatto che non abbia Berardi a dargli una mano in fase difensiva.

VOTO AUSTRIA (PRIMO TEMPO): 6. La squadra di Foda si conferma molto solida, soprattutto dal punto di vista fisico. Proprio la fisicità consente agli austriaci di arginare l’intensità del gioco azzurro, ma si intravedono i limiti, soprattutto tra le linee e nella qualità tecnica.

MIGLIORE AUSTRIA (PRIMO TEMPO): BAUMGARTNER 6. Si rende subito pericoloso, ma è anche intelligente tatticamente, perché prova a far allargare la squadra per far male all’Italia e si sacrifica in fase difensiva. Un punto di riferimento per i compagni, anche se non è il suo ruolo diventa il faro della manovra.

PEGGIORE AUSTRIA (PRIMO TEMPO): ARNAUTOVIC 5. Si muove tanto e male, ha voglia di lasciare il segno, ma lo fa soprattutto ai danni dei suoi avversari, come nel caso del fallo duro su Barella che gli vale l’ammonizione. Spreca una clamorosa palla gol al 18′.



