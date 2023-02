Video clip ufficiale “Terzo cuore” di Leo Gassman/ Canzone Sanremo 2023: malinconia..

Leo Gassmann, il video clip ufficiale di “Terzo cuore”: tra i protagonisti c’è anche Teresa di “Mare Fuori”

Il video clip ufficiale di “Terzo cuore”, brano portato da Leo Gassmann al Festival di Sanremo 2023, è stato caricato su YouTube mercoledì 8 febbraio e in un solo giorno conta più di 150.000 visualizzazioni. Sul suo brano Leo Gassmann ha detto poche parole ma essenziali ai fini della comprensione della canzone e del videoclip! A Billboard Italia il cantautore ha dichiarato: “Sicuramente vorrei che di questo brano arrivassero: sincerità e amore, poi può essere interpretato in vari modi, ognuno gli può dare il significato che preferisce però sicuramente è un brano che da speranza e voglia di andare avanti soprattutto in situazioni difficili”.

Speranza e voglia di andare avanti sono due elementi molto visibili all’interno del video clip ufficiale di “Terzo cuore” in cui sono presenti molti personaggi tra cui: un bambino con i capelli molto simili a quelli di Gassmann, un signore anziano e poi la bellissima Ludovica Coscione (la famosa attrice italiana che interpreta il ruolo di “Teresa” nella serie televisiva Mare Fuori). A questi elementi si aggiunge anche quello di un preservativo della Durex, e se di primo acchito questa messa a fuoco può “stranirvi”, sappiate che è motivata da una partnership per fini commerciali tra il cantante e la nota azienda.

Il significato dei protagonisti e delle scene del video clip ufficiale di “Terzo cuore”

Al di la di partnership e protagonisti, il video clip ufficiale di “Terzo cuore”, seppur secondo Leo Gassman possa essere liberamente interpretato, manda al pubblico un messaggio molto chiaro. I protagonisti del video clip ufficiale: il bambino, il signore anziano e la ragazza, rappresentano proprio i tre cuori del cantante. Se il bambino rappresenta proprio la voglia di sorridere, l’ironia e la gioia per la vita di Leo Gassmann, al contrario il signore anziano rappresenta il cuore del cantante nei momenti di fragilità come ad esempio quelli tristi, messi in scena all’interno del videoclip anche dall’immagine del cantante col volto coperto da una sciarpa quasi “soffocante”.

Gassmann all’interno del video interagisce con entrambi, gioca col bambino e poi fa una partita a scacchi con il signore anziano. La terza protagonista del video invece: la ragazza, rappresenta l’amore, il terzo cuore del cantante, a cui si approccia nella fase finale del video clip ufficiale con un misto di gioia, timidezza, malinconia e riflessione (tutti elementi che alla fine fanno parte dell’amore). Il video di Gassmann in ogni caso, tra personaggi, movimento caotico ed energia rappresenta al meglio le parole del brano.

Video clip ufficiale “Terzo cuore” canzone di Leo Gassmann al Festival di Sanremo 2023

