Leonardo Bonucci ha fatto causa alla Juventus: non si poteva allenare al meglio/ Chiesto risarcimento

L’addio di Leonardo Bonucci alla Juventus non è ancora un caso definitivamente chiuso, e stando a quanto scrive stamane La Gazzetta dello Sport attraverso il proprio sito web, lo storico ex capitano bianconero ha deciso di fare causa alla Vecchia Signora. Nonostante Bonucci abbia trovato una casacca in Bundesliga, fra le fila dell’Unione Berlino (in panchina i primi 90 minuti di match con la nuova maglia), il giocatore ha deciso di portare la sua vecchia squadra in tribunale a seguito del “trattamento ricevuto negli ultimi mesi in bianconero”, come scrive il quotidiano Rosa.

Il difensore centrale vorrebbe un risarcimento danni di natura professionale e d’immagine a seguito della mancanza presunta delle adeguate condizioni di allenamento e preparazione, così come lamentato dallo stesso bianconero. Una mossa decisamente a sorpresa quella del difensore ex Juventus, che era stato messo fuori rosa dalla sua società, consentendogli di allenarsi durante la sera e in orari differenti rispetto a quello dei compagni a Torino. Inoltre, non poteva mai incontrare lo staff tecnico.

LEONARDO BONUCCI HA FATTO CAUSA ALLA JUVENTUS: LA SITUAZIONE RITENUTA “ANOMALA” DALL’EX BIANCONERO

Una situazione che è stata quindi denunciata dallo stesso Leonardo Bonucci, che tra l’altro non aveva accesso a palestra, piscina e ristorante, un trattamento ritenuto quindi “anomalo” che ha spinto il giocatore a lasciare la squadra torinese, nonostante lo stesso avesse chiesto più volte il reintegro in rosa.

Leonardo Bonucci ha già fatto sapere che nel caso in cui alla fine dovesse vincere la causa e ottenere un rimborso, qualsiasi cifra verrebbe devoluta in beneficenza, precisamente a Neuroland, l’associazione che sostiene le famiglie che sono ricoverate nel reparto di neurochirurgia pediatrica dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, ma anche Live Onlus, che utilizza il ricavato di aste sportive per acquistare e donare defibrillatori a società sportive, scuole e comuni. Scopriremo nei prossimi giorni come sarà evoluta la vicenda, una volta che avremo notizie più certe.

