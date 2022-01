Leonardo e Ginevra D’Amico, compagno e figlia Laura Freddi/ Un sogno realizzato

Laura Freddi ha vissuto l’apice della sua carriera tra la fine degli anni ’90 e i primi anni duemila, ma sono ancora in tanti ad amarla e ad averla apprezzata in occasione della sua recente esperienza al “Grande Fratello Vip“. Proprio per questo l’idea di rivederla nel reality, ma in veste di opinionista (in sostituzione della moglie del suo ex, Sonia Bruganelli) non può che fare piacere al pubblico. Il carattere e la personalità non le mancano di certo, caratteristiche ideali per giudicare i concorrenti, anche se con il garbo che da sempre la caratterizza.

La ahowgirl non sgomita comunque all’idea di trovare un posto stabile in Tv, ma anzi si gode appieno la sua famiglia, composta dal compagno, Lorenzo D’Amico e dalla loro bambina, Ginevra.

Laura Freddi e la felicità al fianco di Leonardo e Ginevra D’Amico

Prima di trovare la serenità al fianco di Leonardo D’Amico Laura Freddi ha vissuto diverse relazioni. Tra le più importanti ci sono quelle con Paolo Bonolis e l’ex calciatore Fabio Galante. Lei non ha mai nascosto di voler diventare mamma e ci è riuscita grazie al suo attuale compagno, un fisioterapista che ha conosciuto poco prima dei quarant’anni. A suggellare il loro rapporto ci ha pensato Ginevra, nata nel 2018.

L’ex velina ha vissuto però anche momenti difficili prima di coronare il suo sogno: “Nella casa del Gf Vip piangevo perché non ero riuscita a diventare mamma – ha detto in un’intervita a ‘Chi’ -. Non posso credere di esserlo davvero”.

Laura è felicissima di trascorrere tanto tempo insieme alla sua piccola: “Ho deciso di rallentare un po’ con gli impegni professionali proprio per godermela giorno dopo giorno. Mi dedico completamente a lei. Mi rivedo nei suoi occhi che, anche se di colore diverso, hanno la mia stessa espressione” – ha detto lei ai microfoni di Today.it.

