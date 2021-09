Leonardo Pieraccioni “Ho una fidanzata”/ Chi è? Dopo Laura Torrisi nel suo cuore c’è…

Leonardo Pieraccioni ha una fidanzata: è lo stesso attore e regista fiorentino ad ufficializzare la sua relazione con un post su Instagram. Dopo quattro anni dalla separazione da Laura Torrisi, è uscito allo scoperto sui social, dove finora non aveva fatto riferimento a eventuali storie o partner. Le voci però circolavano, quindi ora si tratta di una conferma. “Ho una burlona di fidanzata che da tempo mi fotografa di nascosto nei momenti che meno voglio ricordare! Ieri ha scattato il suo capolavoro: il momento esatto in cui tentavo di ricordarmi il pin del bancomat al mio terzo e ultimo tentativo! Applausi”, ha scritto su Instagram.

Un’ammissione a sorpresa quella di Leonardo Pieraccioni, che di solito sui social si lascia andare a racconti notturni, aneddoti e momenti di vita familiare che coinvolgono in modo particolare la figlia Martina, di 11 anni. Ora invece ammette di avere una fidanzata, senza però pubblicare una foto ufficiale, per la quale evidentemente bisogna aspettare. La compagna ha preferito restare dietro l’obiettivo, lasciando l’amato fiorentino davanti.

CHI È FIDANZATA DI LEONARDO PIERACCIONI?

Ma sui social è subito partita la “caccia” alla fidanzata di Leonardo Pieraccioni. Chi è? Il regista e attore si è rivelato molto attento nel proteggere la sua privacy, quindi a parte rivelare di avere una fidanzata, non è andato oltre. Secondo quanto riportato da La Nazione, non farebbe parte del mondo dello spettacolo, un particolare che lo avrebbe aiutato a mantenere il massimo riserbo sulla sua vita sentimentale. Ma lo stesso quotidiano conferma il nome di Teresa Magni, che ha 16 anni in meno di Leonardo Pieraccioni.

La 40enne è apparsa insieme a lui in rare occasioni, che però hanno spinto i fan a ritenere che ci sia una certa somiglianza con l’ex Laura Torrisi. Questo, dunque, il nome della fidanzata di Pieraccioni, particolarmente restia ad essere fotografata in compagnia del suo bel Leonardo. Dopo il post dell’attore e regista piovono commenti dai fan, che evidentemente non si aspettavano quell’annuncio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @leonardo_pieraccioni





