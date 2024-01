Letizia Petris in lacrime, ‘censurata’ al Grande Fratello 2023?/ “In confessionale hanno chiesto…”

Grande Fratello 2023, crollo emotivo per Letizia Petris

L’ultima puntata del Grande Fratello 2023, caratterizzata da discussioni anche piuttosto accese, sembra aver smosso l’emotività di alcuni concorrenti. Come riporta 361Magazine, nelle ultime ore Letizia Petris è nel pieno di un vero e proprio crollo emotivo come dimostrato dallo sfogo in lacrime con Fiordaliso e Perla Vatiero. Il tema che sta mettendo a dura prova l’esperienza della fotografa sembra essere l’amicizia con Giuseppe Garibaldi, ormai incrinata da giorni.

“Io ho detto a Giuseppe che lui per me è una certezza, ma a questo punto io devo fare due passi indietro. Lui mi passa davanti ridendo e ballando, sembra che mi stia prendendo in giro…”. Inizia così lo sfogo di Letizia Petris – come riporta il portale – che sembra non capacitarsi di come Giuseppe Garibaldi stia affrontando la brutta piega presa dalla loro amicizia.

Letizia Petris affranta per il rapporto con Garibaldi, ma la regia la ‘blocca’

“Fiordaliso mi ha detto che devo tirare fuori più cazzimma, che sono troppo fragile e che sono troppo presente per tutti… In puntata vengo interpellata sempre meno perché dico sempre cose buone per tutti”. Prosegue così Letizia Petris – come riporta 361Magazine – raccontando a Perla Vatiero la precedente conversazione con Fiordaliso. I consigli della cantante non sono però serviti a frenare le lacrime della concorrente del Grande Fratello 2023 che successivamente stava anche per rivelare un particolare retroscena, salvo essere stata ‘censurata’ dalla regia.

“Fiordaliso mi ha detto che noi abbiamo sempre paura di dire la nostra perché c’è Perla che prende le nostre voci, ma ho detto che non è così. Mi ha anche detto che in confessionale le hanno chiesto…”. Si interrompe qui l’intervento di Letizia Petris; la regia del Grande Fratello 2023 – come racconta il portale – avrebbe chiuso l’audio senza che i telespettatori potessero conoscere il contenuto del colloquio in confessionale. La situazione potrebbe comunque avere dei risposti considerevoli nelle prossime settimane.











