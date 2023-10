Letizia Petris in lacrime dopo la lite con Paolo Masella al Grande Fratello 2023/ “Mi fa stare male…”

Letizia Petris crolla dopo l’acceso confronto con Paolo Masella: “Ora stanno tutti insieme…”

Al Grande Fratello 2023 riuscire a mantenere in equilibrio i rapporti umani non è facile, soprattutto quando c’è un’amicizia di fondo. L’ultima ad aver vissuto un momento di sconforto per quest’insieme di ragioni è Letizia Petris. La giovane ha avuto una forte discussione in primis con Paolo Masella, ma anche con Rosy Chin seppur in maniera più tenue. La situazione non ha giovato al suo umore e, come si evince da una clip pubblicata dal sito ufficiale del reality, è crollata parlando con Fiordaliso.

“Adesso è più facile perché io sono quella con cui hanno litigato, quindi stanno tutti insieme, parlano di sta roba tutto il giorno; gli ho trovato il pretesto per passare la giornata. Intanto fai del male ad una persona quando fino al giorno prima, io non lo so zia…“. Queste le parole di Letizia Petris in merito alla discussione avuta con Pietro Masella; pochi attimi e il pianto ha il sopravvento sulla concorrente del Grande Fratello 2023, nonostante Fiordaliso cerchi di farle comprendere come di fatto non sia successo nulla di grave.

Fiordaliso rincuora Letizia Petris dopo lo sfogo: “Fuori ti vogliono bene, cosa ti manca?”

“Non mi rincari la dose così, io non faccio così; me lo dici il giorno dopo non mi fai andare a letto piangendo tutta la notte. A parte che sono andata, quindi non so in che momento ha pensato che non sarei andata”. Letizia Petris, provata dal pianto, cerca di spiegare le ragioni del risentimento nei confronti di Paolo Masella che – dopo la discussione – si sarebbe dimostrato restio ad un confronto o semplicemente alla possibilità di chiarire la situazione”.

“Secondo me pensi troppo, devi lasciare andare le cose; si piange per cose pesanti, se dici che è perchè non stai bene, perchè ti manca il fidanzato…“. Risponde così Fiordaliso allo sfogo di Letizia Petris che crolla, confermando quanto di fonda siano fattore influenzante anche le mancanze che avverte, per l’appunto del fidanzato ma anche della madre. “Sì, mi manca il mio fidanzato e mi manca mia mamma; in questi momenti mi sembra di tornare indietro nel tempo e questa cosa mi fa soffrire…“. In conclusione, la cantante cerca ulteriormente di rincuorare la concorrente del Grande Fratello 2023: “Crescere non è prendersela per delle cavolate, stai piangendo da ieri; fai sbollire e poi passa… Sei bella, sei sana, hai gli amici fuori che ti vogliono bene; qui hai discusso con due persone, cos’è che ti manca?”.

