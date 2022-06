Libro “Tutti poeti con Claudio Baglioni” sequestrato/ Querelata Striscia la Notizia

Il libro “Tutti poeti con Claudio Baglioni” è stato sequestrato dal Gip di Monza Gianluca Tenchio e non è più possibile effettuare il download sul sito di Striscia La Notizia. Il cantautore – protagonista involontario del libro – ha querelato per diffamazione la trasmissione. Inoltre, su richiesta degli avvocati Gabriele Minniti e Andrea Pietrolucci, l’ebook non è più scaricabile. Secondo il Gip, il libro sarebbe riconducibile ad Antonio Ricci, che avrebbe dimostrato negli anni una vera e propria “avversione” nei confronti del cantautore. Allo stesso modo, come spiega il Corriere della Sera, sono indagati i conduttori Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti e il Mago Casanova.

MATRIMONIO ALBERTO MATANO E RICCARDO MANNINO/ Celebra Mara Venier, menù al buio e...

Il libro, che accusa Baglioni di copiare i suoi testi prendendo ispirazione da “testi di poesie altrui”, è stato sequestrato lo scorso 9 maggio per “evitare la reiterazione del reato”. Il Gip, come rivela il Corriere, scrive: “Quanto sostenuto dagli autori del libro e dal programma tv è in parte non veritiero, in parte frutto di manipolazione”. In alcuni casi, secondo il giudice, non si può “nemmeno parlare propriamente di plagio” in quanto le parole appartengono ad opere di autori come Wilde, Scott Fitzgerald, Garcia Lorca o Cesare Pavese, morti da più di 70 anni. Dunque “l’opera può essere rappresentata e anche rielaborata da chiunque”. In altri casi si tratta di espressioni “di uso talmente comune da fare dubitare che godano del diritto d’autore”.

La difesa di Antonio Ricci