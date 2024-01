Liliana D’Amico, morta mamma di Simona Izzo/ Toccante addio di Ricky Tognazzi: “Stanotte te ne sei andata e…”

È morta Liliana D’Amico, mamma di Simona Izzo: l’addio struggente di Ricky Tognazzi

Liliana D’Amico, mamma di Simona Izzo, si è spenta all’età di 92 anni. Il triste annuncio è arrivato attraverso un post pubblicato da Ricky Tognazzi, marito di Simona Izzo, e da lei ricondiviso sul suo profilo Instagram. “Ciao Lilly, stanotte te ne sei andata, – ha annunciato l’attore e regista – ma prima hai voluto salutare me e Simona con il tuo sguardo limpido e la tua voce sincera cogliendoci di sorpresa, ci hai detto: ‘quanto siete belli!’”

Il messaggio d’addio di Tognazzi, che è impreziosito dalla foto di Liliana D’Amico con la figlia Simona Izzo, continua con un ricordo affettuoso della suocera: “Sei sempre stata così Lilly, adorabile e generosa. Sarai per sempre viva negli indelebili ricordi di una vita passata insieme. Sei stata una madre meravigliosa anche per me cara Lilly. Grazie.”

Chi era Liliana D’Amico e quando ci saranno i funerali

Alla fine del suo messaggio d’addio, Ricky Tognazzi annuncia dove e quando si terranno i funerali della mamma di Simona Izzo: “L’ultimo saluto si svolgerà sabato 27 alle ore 11.00, alla chiesa di Sant’Agnese fuori le mura, via di Sant’Agnese n.3. Parcheggio in via Ghirza n. 4, 50mt a destra dopo l’ ingresso di via di Sant’Agnese.” E intanto Simona preferisce rimanere in silenzio, condividendo il suo dolore privatamente con la sua famiglia.

Ricordiamo che Liliana D’Amico era mamma di quattro figlie – Rossella e Simona (gemelle), Fiamma e Giuppy – ed era sposata con Renato Izzo. Nelle ultime ore proprio la figlia Simona Izzo ha pubblicato dei video che la vedono insieme a sua madre, poi uno in cui Ricky la raggiunge in ospedale per salutarla. In varie occasioni l’attrice e regista ha sottolineato pubblicamente il grande affetto che la lega alla donna e la profonda stima nei suoi confronti.

