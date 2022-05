Lilli Pugliese, baci e scontri con Luca Salatino a Uomini e Donne/ Poi la scelta…

Uomini e Donne, Luca Salatino spiazzato dalla confessione di Lilli Pugliese: “Penso di essermi innamorata…”

Nella puntata di Uomini e Donne che andrà in onda oggi assisteremo alla scelta di Luca Salatino. Il giovane si è seduto sulla poltrona rossa pronto a comunicare la sua scelta. La puntata è stata registrata lo scorso mercoledì 18 maggio. In studio presenti anche l’amico Matteo Ranieri insieme a Valeria. Maria De Filippi ha mostrato l’esterna di Luca Salatino con Soraia Allem e Lilli Pugliese. Lilli ha spiazzato Luca confessando apertamente di essersi innamorata di lui. Le due corteggiatrici hanno fatto il loro ingresso in studio e si sono commosse quando la De Filippi ha mostrato i momenti più belli vissuti da entrambe con Luca Salatino.

SORAIA CERUTI É LA SCELTA DI LUCA SALATINO A UOMINI E DONNE/ Lei piange: poi il bacio

Lilli ha ammesso di essersi perdutamente innamorata di Luca durante l’ultima esterna con lui. Lui appare preoccupare ma poi rivela: “C’è stato un momento in cui pensavo non mi volesse nessuno, ma tu mi sei stata sempre vicina”. A quel punto Lilli si confida e ammette di provare qualcosa per lui: “Quando ami una persona… io penso di essermi innamorata di te”, ha detto. Lilli ha perfino presentato a Luca la sorella che vive in Corea: “Ti sto facendo conoscere la persona più importante della mia vita, perché tu sei diventato molto importante per me”. I due ragazzi sono apparsi molto affiatati in occasione dell’ultima esterna tanto che Lilli ha ammesso di aver provato paura all’inizio: “Mi è capitato di pensare che forse avevo sbagliato a venire, ma poi ho capito qualcosa di noi, ho capito quanto ci tengo. Se non rischi come fai a sapere cosa può esserci dopo?”.

LILLI PUGLIESE NON É LA SCELTA DI LUCA SALATINO A UOMINI E DONNE/ Lei crolla, Maria…

Il percorso di Lilli Pugliese a Uomini e Donne

Lilli Pugliese è arrivata al momento della scelta finale di Luca Salatino assieme a Soraia Ceruti. La romana si è detta innamorata del tronista e nel rivedere i momenti più belli nel giorno della scelta non è riuscita a trattenere le lacrime. Quello di Lilli Pugliese è stato un percorso lungo e molto intenso. La ragazza ha legato sin da subito con Luca Salatino. Durante le esterne, si è confidata raccontandogli anche del suo difficile passato. Lilli infatti, dall’età dei tre anni e sino alla maggiore età, è passata da una casa famiglia all’altra. Tutto perché il padre, con il vizio del gioco e la madre, erano incapaci di prendersi cura di lei e della sorella. Il loro rapporto ha iniziato a subire dei scossoni forti quando Luca ha intrapreso la conoscenza con Soraia Ceruti

Soraia Ceruti, colpo di fulmine con Luca Salatino a Uomini e Donne/ Poi il lieto fine

Lilli si è sentita messa da parte e in quel momento ci sono stati forti scontri con il tronista che ha cercato però di rassicurarla. Lilli Pugliese ha cercato di mettere da parte l’orgoglio e la paura di essere ferita per conquistare Luca e portarlo fuori con sé. Arrivati al giorno della scelta, Maria De Filippi ha mostrato le clip con i loro momenti più belli. Per entrambi è stato difficile trattenere l’emozione. Luca Salatino ha scelto Soraia e Lilli inevitabilmente è scoppiata in lacrime. Una brutta batosta per la ragazza che ha sempre affrontato mille difficoltà. Il tronista era rimasto colpito dalla sua bellezza ma evidentemente non è seguito altro.

I momenti più belli vissuti da Lilli Pugliese con Luca Salatino

L’avventura di Lilli Pugliese a Uomini e Donne si è conclusa, così, rivivendo i momenti più belli vissuti con Luca Salatino. Con il tronista romano, Lilli ha trovato il coraggio di tornare nella casa famiglia in cui aveva vissuto da bambina: “Non ci tornavo da 12 anni”, aveva raccontato. Poi sono stati mandati in onda alcuni baci che si erano scambiati in occasione delle esterne ma anche alcuni scontri.

“Io voglio che lui sia mio”, ripeteva Lilli. Sono tanti i momenti belli vissuti da Luca Salatino e Lilli Pugliese. “Ogni volta che ci vediamo aggiungiamo un pezzettino, siamo veramente complici”, diceva la corteggiatrice. “Sei la cosa che mi fa stare meglio in questo momento della mia vita”. Per Lilli, però, l’avventura nel dating show di canale 5 non si è conclusa con il lieto fine che sognava.

© RIPRODUZIONE RISERVATA