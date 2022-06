Lilli Pugliese: “Dopo la scelta di Luca a Uomini e Donne sono stata male”/ “Poi…”

Lilli Pugliese, le lacrime dopo la scelta di Luca Salatino a Uomini e Donne

Lilli Pugliese ha creduto fortemente di poter essere la scelta di Luca Salatino che, però, le ha preferito Soraia Ceruti con cui, oggi, è felicemente fidanzata. Una scelta che ha fatto stare male Lilli che, in un’intervista rilasciata ai microfoni del magazine della trasmissione di Maria De Filippi, ha raccontato di aver pianto molto soprattutto i primi giorni. “Non le nego che ho passato dei giorni particolarmente difficili perchè mi sono chiusa in mese stessa. Purtroppo, quando sto male, tendo a farlo”, ha raccontato Lilli.

Poi, però, superata la delusione e il dolore iniziale, Lilli ha cominciato a lavorare su se stessa e, con l’aiuto delle amiche, ha ricominciato ad uscire e a tirare fuori i propri sentimenti. “Poi, dopo circa tre giorni, mi sono fatta coraggio e mi sono detta che era arrivato il momento di chiamare le amiche, uscire, divertirmi, ricominciare a disegnare e progettare un viaggio. E alla fine sono proprio le mie amiche e i progetti che mi stanno aiutando ad archiviare tutto quello che è successo”, ha aggiunto.

Lilli Pugliese: “Ecco èerchè Luca Salatino non mi ha scelto”

Nel corso dell’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, Lilli Pugliese ha parlato anche di Luca Salatino e dei motivi che hanno spinto il tronista romano a scegliere Soraia Ceruti. “Forse io e Luca non eravamo abbastanza compatibili”, ha detto l’ex corteggiatrice che, a settembre, potrebbe tornare a Uomini e Donne come tronista. “Probabilmente avevo sbagliato a credere che gli opposti si attraggono perchè in molti casi i simili si capiscono meglio e credo che sia per questo che tra me e Luca è andata così“, ha aggiunto la Pugliese.

Infine, parlando a se stessa, Lilli ha spiegato di sperare di poter essere felice. “Mi rendo conto che si tratta di un augurio semplice, ma è davvero l’unica cosa che voglio e che spero per me”, ha concluso.











