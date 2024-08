E’ ormai chiaro che il rapporto tra Lino Giuliano e Maika Randazzo può profilarsi come il tormentone di gossip di questa estate; il tutto, con la ‘partecipazione’ dell’ex fidanzata Alessia Pascarella. Come molti sapranno, dopo Temptation Island 2024 i primi due pare abbiano iniziato una frequentazione dopo che il campano ha interrotto il rapporto con l’ormai ex fidanzata. Pochi giorni fa sono spuntati i primi post al miele tra Lino Giuliano e Maika Randazzo e tutto sembrava procedere per il meglio; nelle ultime ore però, qualcosa sembra essere cambiato.

Temptation Island 2024, Lino Giuliano e Maika Randazzo si sono lasciati?/ Spunta l’indizio choc sui social

Già ieri vi avevamo raccontato di come fosse incalzante un interrogativo in particolare: Lino Giuliano e Maika Randazzo si sono lasciati dopo Temptation Island 2024? A quanto pare, stando alle ultime esternazioni di entrambi rilasciate sui social, la liaison potrebbe effettivamente già essere giunta al capolinea. Come riporta Leggo, tutto parte da alcuni scambi nel box domande su Instagram con protagonista Lino Giuliano: “Se ho già chiuso con Maika? Sto capendo delle piccole cose ma spero di sbagliarmi; non sput*anerei mai Maika o direi cose brutte sul suo conto, è una bella persona”.

Temptation Island 2024, esplode la polemica su Vittoria e Simone/ "Sparito dal montaggio un video"

Lino Giuliano, dai primi dissidi con Maika Randazzo alla chiusura definitiva con l’ex fidanzata Alessia Pascarella

Sempre sui social Lino Giuliano ha aggiunto: “Maika su certi aspetti dovrebbe migliorare per poter andare d’accordo con me. Parliamo di piccolezze; se una persona fa polemica per una sciocchezza, credo che non ci tenga. I problemi si risolvono sempre, non si scappa”. Queste le parole dell’ex fidanzato di Alessia Pascarella a proposito del prosieguo della liaison con Maika Randazzo dopo Temptation Island 2024. Dunque, delle incomprensioni tra i due potrebbero aver scandito una frenata nel rapporto anche se ancora non è detto che si tratti di una questione irreparabile.

Temptation Island 2024, com’è finita tra Vittoria e Simone/ “In spiaggia con lei è successo..."

Lino Giuliano ha poi cambiato argomento passando ad Alessia Pascarella, ex fidanzata dopo Temptation Island 2024. “Non tornerei con Alessia, c’è troppo rancore e un pizzico di odio da parte di entrambi per gli anni che abbiamo insieme”. ll ragazzo chiude dunque tutte le porte di un ipotetico ritorno di fiamma, e rincara; “Esteticamente non era il mio prototipo ma sono andato oltre perché ci siamo legati sentimentalmente. Dopo il programma non ci siamo sentiti, mi ha solo riempito di parole sui social. Mi dispiaceva averla persa ma non sono pentito perchè altrimenti avrei provato a fare pace, non penso più a lei”.